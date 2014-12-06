مبلمان شهری زنجان برای معلولان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مکاریان شامگاه جمعه در همایش معلولان، به وضعیت مبلمان فضای شهری برای معلولان در استان زنجان اشاره کرد و افزود: سالانه ۳۰ درصد از فضاها باید به مبلمان سازی اختصاص می یابد.

وی اظهار داشت: صفر تا ۱۰۰ معابر در اختیار شهرداری است و باید شهرداری بر این امر اذعان داشته باشد و این را قبول کند که باید به مبلمان سازی معابر شهری تاکید جدی داشته باشد.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان زنجان گفت: عدم امکان دسترسی به پیاده رو های مناسب از معضلات مهم شهری برای معلولان، جانبازان و سالمندان است.

مکاریان تاکید کرد: آنچه در این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته مناسب‌سازی اماکن پر رفت و آمد به ویژه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بوده است.

وی با اشاره به عدم مناسب بودن مبلمان شهری برای معلولان گفت: بسیاری از ساختمان های اداری که محل مراجعه عمده جانبازان و معلولان هستند فاقد فضای مناسب برای تردد آسان این جامعه هدف است.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان زنجان به وضعیت اشتغال معلولان در استان زنجان اشاره کردو افزود: دستگاههای اجرایی باید سه درصد از سهم اشتغال را به معلولان اختصاص بدهند که متاسفانه این امر در استان به خوبی صورت نمی گیرد.

مکاریان گفت: در استان زنجان ۲۸۰ معلول در مقطع کار شناسی، کارشناسی ارشد و فوق دکترا تحصیل می کنند.

وی در ادامه گفت: سال گذشته ۹ نفر از معلولات از سهمیه استفاده کردند و باید در سالجاری هم به تعهد خود در امر جذب معلولان برای اشتغال عمل کنند که متاسفانه به تعهد خود عمل نمی کنند.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان زنجان به وضعیت مسکن معلولان در استان زنجان اشاره کردو افزود: مشکل مسکن دو هزار و ۷۵۰ نفر معلول در استان شناسیی شد که تاکنون به هزار و ۲۲۲ معلول واحد مسکونی واگذار شده است.

مکاریان افزود: پرونده مسکن بیش از هزار و ۲۳۵ واحد در دست بررسی است و تا پایان سال یعنی در دهه فجر سالجاری ۲۵۰ واحد واگذار می کنیم.

وی ادامه داد: ما در تعهد خود بر این هستیم که تا تیرماه سال ۹۴ مابقی معلولان و جانبازانی را که مسکن ندارند واحد مسکونی واگذار کنیم.

رئیس شورای شهر زنجان گفت: شورای شهر بر مناسب سازی مبلمان شهری برای معلولان برنامه ریزی لازم را در دستور کار قرار داده است.

آراض ضیایی تاکید کرد: مراکز درمانی، بانک ها، دانشگاهها باید فضا سازی مناسبی نسبت به معلولان داشته باشند.

فرماندار زنجان گفت: فرمانداری هم بر توسعه مبلمان شهری معلولان توجه ویژه دارد.

مجید فرخی تصریح کرد: فرمانداری هم برای مبلمان سازی فضای شهری استان تسهیلات لازم را تدوین کرده است.