صادق صادقدقیقی کارگردان فیلم سینمایی «تا آمدن احمد» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قصه این فیلم اظهار کرد: فیلم ما به واقعهای دراماتیک، حسی و عاشقانه در دوران جنگ میپردازد و قصه نویی را تعریف میکند. فیلم گرچه مربوط به دفاع مقدس است، اما یک موضوع روز را مطرح و به این نکته اشاره میکند که ما ایرانیها فراتر از مرزهای جغرافیایی افراد انسان دوستی هستیم و تروریست نیستیم.
وی افزود: تنها اگر به ما حمله شود ما از خود دفاع میکنیم. اما متاسفانه درباره ما در خارج از کشور پروپاگاندایی شکل گرفته و حتی یکی از اقوام ما که در فرانسه زندگی میکند، تعریف میکرد که اهالی آنجا به او گفته بودند شما که به ایران میروی آنجا ماشین هست یا با شتر و الاغ حرکت میکنید؟ این دیدگاه بسیار بدی است.
شاهکار نساختهام اما فیلمم همه را شوکه میکند
این کارگردان با بیان اینکه «تا آمدن احمد» میتواند با حضور در جشنوارههای خارجی با درونمایه دفاع و مظلومیت، انسان دوستی و عشق یک خانواده ایرانی را نشان دهد، تصریح کرد: مردم ایران در حالی که اصلا جنگ طلب نیستند، بسیار مظلوم واقع شدهاند. این فیلم نگاه جدیدی به دفاع مقدس دارد و تا به حال چنین قصهای در بخش دفاع مقدس ساخته نشده و امکان دارد خیلیها با دیدن آن شوکه شوند.
صادقدقیقی با اشاره به شوکه شدن مخاطبان این فیلم از منتقدان گرفته تا مردم، یادآور شد: نمیگویم شاهکار ساختهام اما شک ندارم مخاطبان با دیدن اثر شوکه میشوند و تا به حال چنین چیزی در سینمای دفاع مقدس ساخته نشده است.
جشنواره فیلم فجر دو سهمیه دفاع مقدسی داشته باشد
وی تأکید کرد: فیلم من شعار نمیدهد و مردم را نشان میدهد. من بن هور نساختهام اما «تا آمدن احمد» خیلی از نگاهها را نسبت به جنگ عوض میکند.
این کارگردان در پایان با بیان اینکه بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر امسال تنها 22 سهمیه دارد، گفت: سال گذشته 34 فیلم امکان حضور در جشنواره را داشتند. از این تعداد دو فیلم هم که مربوط به آثار کودک و نوجوان است و من نمیگویم فیلم ما را انتخاب کنند اما حداقل دو سهمیه برای آثار دفاع مقدس در جشنواره قائل شوند.
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