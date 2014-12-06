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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۹:۰۳

برای فراخوان سال گذشته ؛

دانشجویان بورسیه ظرف دو هفته آینده به مصاحبه دعوت می‌شوند

دانشجویان بورسیه ظرف دو هفته آینده به مصاحبه دعوت می‌شوند

مدیرکل بورس سازمان امور دانشجویان گفت: ظرف دو هفته آینده دانشجویان بورسیه فراخوان سال گذشته که تمام ضوابط و شرایط را دارا بودند به مصاحبه دعوت می شوند.

دکتر احمد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دعوت به مصاحبه دانشجویان بورسیه فراخوان سال گذشته که شرایط لازم را احراز کرده اند، گفت: دانشجویانی که ضوابط را احراز کرده باشند یعنی جایابی شده، هیات اجرایی و  هیات مرکزی جذب نظر مثبت خود را درباره آنها ارایه کرده باشند دانشگاه نیز نظر خود را ارایه کرده باشد ظرف دو هفته آینده دعوت به مصاحبه می شوند.

وی ادامه داد: این دانشجویان حدود ۱۰۰ نفر هستند که به صورت یک جا مصاحبه آنها انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، برخی از دانشجویان بورسیه که در فراخوان ۹۲ بورسیه شده بودند در تماس با خبرگزاری مهر از ایجاد تاخیر در دعوت به مصاحبه ناراضی بوده و خواستار هرچه زودتر برگزار شدن مصاحبه و تعیین تکلیف خود بودند.

کد مطلب 2436557
زهرا سیفی

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