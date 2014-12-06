25 مرکز درمانی تامین اجتماعی در دست ساخت است/ افزایش مستمری بگیران

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی نوربخش جمعه شب در نشست صمیمانه با تشکل های کارگری، کارفرمایی و کانون بازنشستگان مازندران در بیمارستان ولیعصر قائم شهر با اشاره به اینکه برند سازمان تامین اجتماعی اعتماد مردم به سازمان و تولید امنیت اجتماعی با کمک امنیت ملی است، اظهارداشت: برای برگرداندن سازمان به سرمایه گذاری بیمه ای و حفظ بیمه کارگران تلاش و برنامه ریزی شده است.

وی بیان کرد: مسئولیت سازمان را زمانی بر عهده گرفتم که ۲۰ درصد کل بودجه سال گذشته( ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان) کسری و بیش از ۸ ماه مطالبات به مراجع طرفین قرارداد معوق بود.

نوربخش با بیان اینکه در مرحله دوم باید کسری بودجه ها را برطرف می کردیم، اذعان داشت: در حال حاضر علارغم همه پارامترهای اقتصادی که بر علیه سازمان است در یک پایداری مسائل را با یک دید نقدی در حال رفع مشکلات هستیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور نخستین اقدام را دقت در عزل و نصب ها با عدم واکنش های سیاسی و استفاده از نیروهای متعهد به انقلاب، عنوان کرد.

نوربخش با بیان اینکه ۳۰ هزار پرونده در قوه قضائیه وجود دارد، تصریح کرد: با این وجود رئیس قوه قضائیه وضعیت سازمان تامین اجتماعی را مطلوب اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه کارگران صاحبان اصلی صندوق بیمه تامین اجتماعی هستند، گفت: این صندوق متعلق به جامعه کارگری و حق الناس است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: خوشبختانه یک ریال از دارایی های صندوق فروخته نشد و با برنامه ریزی های صحیح ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه سال گذشته و همچنین عیدی کارگران بهمن ماه پرداخت شد.

نوربخش از افزایش ۲۵ درصدی مستمری بگیران در سال جاری خبر داد و اذعان داشت: تمام مطالبات کارگران تا مهر ماه سال جاری در مازندران پرداخت شد.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی و خیزش همکاران سازمان تامین اجتماعی این سازمان هیچ اتکایی به منابع مالی دولت ندارد و این سازمان خود یار دولت شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بیشتر صندوق های غیر بیمه تامین اجتماعی با مشکل مواجه هستند، افزود: رفع خطر جدایی درمان سازمان از بدنه سازمان در اثر مساعدت نمایندگان مجلس، درک صحیح از منابع صندوق و کمک کارشناسانه خود صندوق مانع تعطیلی منابع صندوق شد.

نوربخش در خصوص قانون ماده ۱۰ نوسازی و بازسازی صنایع گفت: این قانون مکانیسمی برای تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی مشخص کرد که با ۲۵ سال سابقه کاری بازنشست و ۵ سال بیشتر مستمری دریافت کنند.

وی با بیان اینکه اجرای این قانون منوط به پرداخت مشترک حق بیمه کارگران ساختمانی توسط دولت و کارفرماست، تصریح کرد: با توجه به اینکه هیچ ردیف بودجه ای برای اجرای این قانون پیش بینی نشده است دولت با ارائه مصوبه، کارفرما با پرداخت سهم دولت می تواند از این قانون استفاده کند.

نوربخش بیان کرد: هفته آینده در قالب وجوه اداره شده سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور کار پرداخت تسهیلات با کارمزد ۶ درصد و بدون بهره به مستمری بگیران و بیمه شدگان پرداخت می شود.

وی از صدور بخشنامه با همکاری مشترک بین این سازمان با وزارت کار در خصوص صیانت از حقوق کارگران در هفته جاری خبر داد.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ۱۴ هزار پرونده انباشته شده در سازمان تامین اجتماعی، اظهارداشت: امیدواریم این تعداد پرونده های تجمیعی با روحیه پاک دستی سازماندهی و به روز شوند.

نوربخش یکی از راهبردهای اصلی دولت تدبیر و امید را بحث سلامت جامعه عنوان کرد و گفت: دولت گام های بزرگی در خصوص سلامت برداشته است و وضعیت فعلی آن با یکسال گذشته قابل قیاس نیست.

وی تصریح کرد: در موفقیت طرح سلامت نقش سازمان تامین اجتماعی بیش از بقیه دستگاههای اجرایی است چرا که ۶ درصد هزینه ها این سازمان تامین می کند.

نوربخش خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در کشور بیمه شدگان تامین اجتماعی از بودجه عمومی برای درمان استفاده می کنند.

وی با اعلام اینکه وزارت بهداشت و درمان تاکنون ۴۵۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پول پرداخت کرده است، اظهارداشت: مابه التفاوت فزانشیز ۱۰ به ۶ درصد برای بیمه شدگان را دولت در حال پرداخت است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور با بیان اینکه پیگیر حق و حقوق جامعه کارگری تا ريال آخر آن هستم، گفت: تمام حقوق کارگران را از طریق مجاری قانونی در حال پیگیری است.