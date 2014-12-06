فعالسازی دیپلماسی فرهنگی برای ترویج فرهنگ وقف در سطح بین الملل

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ندیمی سخنگوی فراکسیون احیای وقف، منزلت امامزادگان و مساجد بیان داشت: با توجه به نام گذاری امسال تحت عنوان سال اقتصاد و فرهنگ باید تمامی مجموعه های درگیر در امر فرهنگ با حجم گسترده تبلیغی در ابعاد مختلف به ویژه در مسئله وقف گام بردارند، البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که ترویج فرهنگ تنها از طریق سخنرانی و قرائت آیه و حدیث امکان پذیر نیست.

ندیمی با اشاره به ضرورت آموزش در مباحث فرهنگی تصریح کرد: متاسفانه در برخی زمینه ها شاهدیم برخی از دستگاه های فرهنگی با محدوده تنگی از مخاطبان مواجه هستند که باید با تدابیر لازم این ضعف برطرف شود.

سخنگوی فراکسیون احیای وقف، منزلت امامزادگان و مساجد با تاکید بر اینکه در امور فرهنگی باید از تمامی فرصت ها از جمله فضای مدرسه، دانشگاه و فضای مجازی بهره بگیریم، خاطر نشان کرد: متاسفانه ما در عرصه های مختلف فرهنگی نه تنها با کمبود آموزشگر بلکه با آموزشگر آشنا به مسائل و فقدان نوآوری مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه باید برای فرهنگسازی وقف در میان جوانان اطلاع رسانی دقیقی صورت گیرد، افزود: این در حالی است که تلاش ها در این راستا از جمله ساخت فیلم های تلویزیونی خوب و تاثیرگذار در امر وقف کم است.

ندیمی افزود: لازم است سازمان اوقاف و امور خیریه در باب جلب و جذب اقشار مختلف به ویژه جوانان به امر وقف سرمایه گذاری ویژه ای داشته باشد.

به گفته این نماینده مجلس حتی باید بخشی از سرمایه گذاری ها در زمینه فضای مجازی و استفاده از فناوری های نو باشد، چرا که جوانان با این مقولات بیشتر درگیر هستند. ترویج و تبلیغ وقف تنها محدود به قشر ثروتمند و غنی جامعه نیست بلکه باید فکر و فرهنگ وقف در میان عموم مردم نهادینه شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان اوقاف باید برون گرا باشد، است، تصریح کرد: این سازمان باید برون گرایی خود را بیش از گذشته تقویت کند.

سخنگوی فراکسیون احیای وقف، منزلت امامزادگان و مساجد با بیان اینکه سازمان اوقاف در راستای ترویج فرهنگ وقف باید از ظرفیت سایر سازمان ها، دستگاه ها و نهادهای فرهنگی، اجتماعی و هنری بهره بگیرد، افزود: باید سازمان اوقاف با دیپلماسی فعال نه تنها در سطح کشور بلکه جهان با هدف قرار دادن مسلمانان به ویژه شیعیان در راستای خلق ثروت و توسعه گام بردارد.