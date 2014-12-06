به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تغییرات هیات مدیره باشگاه پرسپولیس مسئولان باشگاه تصمیم گرفتند تا کمیته فنی را از نو تشکیل داده و با حضور اعضای جدید و پیشکسوتان به آن سر و سامان بدهند. در همین ارتباط حسین کلانی، محمد پنجعلی، محمد کاشانی و ... به عضویت این کمیته درآمدند و کریم باقری هم بعد از آن با نظر حمید رضا سیاسی مدیرعامل باشگاه به جمع این پیشکسوتان اضافه شد.

در همین ارتباط مذاکراتی هم با مهدی مهدوی‌کیا کاپیتان پیشین پرسپولیس صورت گرفته و این بازیکن هم به طور قطع در کمیته فنی حضور خواهد یافت.

حمیدرضا سیاسی با تایید این مطلب درباره حضور مهدی مهدوی‌کیا و محمد خاکپور به خبرنگار مهر، گفت: مهدوی‌کیا که قطعا در کمیته فنی خواهد بود ولی هنوز موفق نشده‌ام با محمد خاکپور صحبت کنم. خاکپور بازیکن بزرگ و با اخلاق فوتبال ایران بوده و اینکه الان در فوتبال ایران نیست از ضعف فوتبال است.

صحبت از حضور علی کریمی هم در کمیته فنی باشگاه پرسپولیس یکی از سوژه‌های داغ این روزهای سرخپوشان است. سیاسی مذاکراتی با علی کریمی در این باره انجام داده ولی حضور کریمی در کمیته فنی مشروط است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در این خصوص هم تاکید کرد: من با کریمی صحبت کردم و او هم گفت اگر بتوانم به پرسپولیس کمک کنم قطعا دریغ نخواهم کرد. با این حال چون کریمی در تیم ملی مشغول فعالیت است، حضورش در کمیته فنی مشروط به موافقت کارلوس کی‌روش خواهد بود.

سیاسی ادامه داد: اگر بشود به صورت رسمی از حضور کریمی در کمیته فنی استفاده خواهیم کرد ولی اگر هم چنین چیزی میسر نشد گهگاه از او مشورت می‌گیرم. من با کریمی مشکلی ندارم. کریمی هیچ وقت برای کمک به ما کوتاهی نکرده است.

به گفته سیاسی قرار است جلسه کمیته فنی ظرف روزهای آینده و احتمالا در روز دوشنبه برگزار شود.