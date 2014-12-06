۲۰ مدرسه جدید در اردبیل به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، یاور وحدتی پور صبح شنبه در دیدار با فرماندار گرمی تصریح کرد: در دهه فجر امسال بیش از ۲۰ پروژه مدرسه سازی در قالب ۷۰ کلاس درس و هزینه کرد ۵۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: پروژه های مدرسه سازی متناسب با نیاز شهرستان ها تعریف شده و در البته تلاش می کنیم تا پایان سال پروژه های با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد را به اتمام برسانیم.

مدیر کل نوسازی مدارس استان استفاده از ظرفیت خیرین در شهرستان ها را ضروری دانست و افزود: در خصوص تعداد مدارس خیرساز؛ استان اردبیل پیشتاز بوده و انتظار می رود حمایت خیرین تا رفع کامل نیاز به فضای آموزشی تداوم داشته باشد.

وی در ادامه از اختصاص ۱۵میلیارد ریال اعتبار به مدارس شهرستان گرمی خبر داد و افزود: ۱۰ میلیارد ریال از این اعتبار به مقاوم سازی مدارس اختصاص خواهد یافت.

وحدتی پور اضافه کرد: در عین حال پنج میلیارد ریال نیز به استاندارد سازی و سیستم های گرمایشی و سرمایشی اختصاص می یابد.

وی از افتتاح دو طرح بزرگ مدرسه سازی در دهه فجر در گرمی خبر داد و افزود: مدرسه صمصامی اقدم شهرک ولیعصر گرمی و دبیرستان الزهرا انگوت با هزینه ۱۵میلیارد ریال آماده بهره برداری است.