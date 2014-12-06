بیمارستان قلب شمال تا دهه فجر بهره برداری شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمال علیپور خنکدار جمعه شب در نشست صمیمانه بین تشکل های کارگری، کارفرمایی و کانون بازنشستگی مازندران با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور در بیمارستان ولیعصر شهرستان قائم شهر بیان کرد: بیماستان قلب شمال کشور در قائم شهر که یکی از خواسته های استان های شمالی مازندران، گلستان، گیلان، سمنان و خراسان شمالی است باید در دهه فجر به بهره برداری برسد تا نگرانی مردم برطرف شود.

دبیر مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه در سوادکوه شمالی ۱۱ هزار بیمه شده وجود دارد، اذعان داشت: با وجود این تعداد بیمه شده هیچ بیمارستان تامین اجتماعی در این شهرستان وجود ندارد و روستاییان باید ۱۰۰ کیلومتر راه تا بیمارستان ولیعصر قائم شهر را طی کنند.

علیپور با بیان اینکه بحث فرانشیز درمان باید حل شود، افزود: باید قراردادی با بیمارستان شهدای زیراب سوادکوه برای درمان بدون فرانشیز مراجعه کنندگان منعقد شود.

وی با اشاره به اینکه هر تعهدی که دولت قبلی داده است دولت بعدی باید انجام دهد، اذعان داشت: وقتی وزیر وقت تعاون، کار و امور اجتماعی در شیرگاه کلنگ بیمارستان ۳۲ تختخوابی را بر زمین می زند نباید این پروژه تعطیل شود.

علیپور تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید نگرانی و دغدغه مردم سوادکوه شمالی ساخت بیمارستان است را جدی گیرند و اعتبارات پنج میلیارد تومانی بیمارستان سوادکوه شمالی پیگیری شود.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فلسفه انقلاب اسلامی کم کردن فاصله ها بین مردم و مسئولان بود، گفت: یکی از فاصله ها کانون های کارگری و کارفرمایی با مدیران ارشد خود تعامل داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه نگرانی های این تشکل ها و کانون ها با همچین نشست ها و گفتمان ها کاهش می یابد، اظهارداشت: بحث کارگران ساختمانی یکشنبه هفته آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، در قانون سهمیه ای برای استان ها در نظر گرفته نشده است و باید همه کارگران ساختمانی بیمه شوند.