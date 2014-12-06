مصطفی کاشی پزها درگفتگو باخبرنگار مهر درباره نصب برچسب مسیر روی شیشه جلو خودروهای آژانسی اظهار داشت: سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین به منظور اطلاع شهروندان از نرخ کرایه های خودروهای آژانسی نسبت به نصب برچسب مسیر روی شیشه جلو این خودروها اقدام کرده است.

کاشی پزها افزود: هر ساله نرخ کرایه‌های خودروهای تحت نظارت سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین توسط شورای اسلامی شهر تعیین شده و به سازمان تاکسیرانی ابلاغ می شود و پس از ابلاغ نرخ کرایه ها، این سازمان نرخ های مصوب خودروهای حمل و نقل درون شهری(آژانس ها) نیز در اختیار آنها قرار می گیرد تا نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین تصریح کرد:پس از رفع ایرادات مربوط به افزایش نرخ کرایه ها، برچسب کرایه مسیر توسط سازمان تاکسیرانی تهیه می شود تا رانندگان خودروهای شرکت های حمل و نقل درون شهری(آژانس‌ها) نسبت به نصب این برچسب در خودرو اقدام کنند.

این مسئول بیان کرد: این برچسب ها در سمت راست شیشه جلوی خودروهای فعال در شرکت های حمل و نقل درون شهری(آژانس‌ها) نصب می شود تا در معرض دید مسافران باشد.

وی یادآور شد: با توجه به نرخ کرایه ها اگر شهروندان متوجه دریافت کرایه اضافه توسط تاکسیرانان شدند می توانند مراتب را از طریق شماره تماس ۳۳۸۴۸ داخلی ۱۲۰ و ۱۱۹ و یا از طریق سامانه پیامکی به سازمان اطلاع دهند تا پیگیری های لازم صورت گیرد.

برگزاری آزمون دوره‌ای مکاتبه‌ای ویژه پرسنل تاکسیرانی‌های شهری

کاشی پزها در ادامه از برگزاری آزمون دوره ای مکاتبه ای ویژه پرسنل تاکسیرانی های شهری کشور به میزبانی قزوین خبر داد و گفت: پرسنل فعال در سازمان تاکسیرانی های شهری کشور به صورت دوره ای در آزمون های این سازمان شرکت می کنند.

وی بیان کرد: در هریک از دوره های این آزمون، میزبانی چند شهر به عهده یک شهر قرار می گیرد که در این دوره نیز سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین میزبان سازمان های تاکسیرانی شهرهای اراک، قم و تهران است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین با اشاره به سرفصل های آزمون مکاتبه ای این دوره خاطرنشان کرد: مبانی حمل و نقل شبه همگانی، آشنایی با سیستم های هوشمند حمل و نقل و مدیریت حمل و نقل شهری سرفصل های این دوره از آزمون مکاتبه ای است.

کاشی پزها یادآورشد: هماهنگی های لازم برای برگزاری این آزمون در حال انجام است که امیدواریم سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین میزبان خوبی برای پرسنل سازمان تاکسیرانی های شهرهای میهمان باشد.