بررسی کاربرد الکتروتراپی در کاهش درد و التهاب

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ امامی دبیر اجرایی سومین سمینار تازه های الکتروتراپی ایران با بیان این خبر گفت : هدف از برگزاری این سمینار بالابردن سطح علمی و به روز کردن دانش فیزیوتراپی، ارتقاء رشته فیزیوتراپی، آشنایی جامعه و مردم باخدمات فیزیوتراپی و همچنین فرصتی جهت تبادل نظر علمی بین همکاران است.

وی با اشاره به اینکه پایه درمانی فیزیوتراپی الکتروتراپی است، تاکید کرد: الکتروتراپی کمک به کاهش درد، التهاب و ترمیم ضایعات در بیماران و همچنین کمک به تسریع روند بهبودی آسیب در فرد می کند.

امامی، محور اصلی مورد بحث در این سمینار را کاربرد روشهای درمانی الکتروتراپی در ضایعاتی که به دنبال بیماریها و آسیب های مختلف از جمله مواردی چون آسیب های ورزشی ، ضایعات ارتوپدی ، بیماریهای زنان و زایمان ، مغز و اعصاب و همچنین قلب و عروق اشاره کرد.

وی گفت: پنل هایی در جهت بررسی دقیق تر موضوعات فیزیوتراپی در دور روز سمینار در نظر گرفته شده که با موضوعاتی چون تعرفه خدمات فیزیوتراپی،تجارب بالینی و مداخلات فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی ارائه می گردند.

امامی همچنین اضافه کرد: این سمینار دارای 8 امتیاز بازآموزی برای تمامی فیزیوتراپیست ها در مقاطع مختلف، متخصصین ارتوپدی، متخصصین مغز و اعصاب، متخصصین طب فیزیکی و همچنین کار درمان ها است.

دبیر اجرایی سومین سمینار تازه های الکتروتراپی یادآور شد: در حاشیه برگزاری این سمینار دو روزه، نمایشگاهی از جدیدترین تجهیزات و فناوری های نوین در فیزیوتراپی و همچنین کارگاه های آموزشی و جلسه نشست با مسئولین شعب انجمن فیزیوتراپی در استانها خواهیم داشت.

سومین سمینار تازه های الکتروتراپی ایران از 20 تا 21 آذر ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود.