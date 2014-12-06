موضوعات مطرح شده در نشست دوجانبه اوباما و پادشاه اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا و "عبدالله دوم" پادشاه اردن روز جمعه با یکدیگر دیدار کردند.

اوباما در این دیدار از تصمیم واشنگتن برای افزایش حمایتهای آمریکا از اردن خبر داد.

بر اساس این گزارش، چالشهای اخیر در فلسطین، مذاکرات اخیر هسته ای میان ایران و 5+1 و حملات ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا به مواضع این گروه تروریستی در عراق و سوریه از موضوعات مورد بحث میان این دو بود.

در این دیدار همچنین دو طرف بر تمدید یادداشت تفاهم در خصوص کمک مالی آمریکا به اردن به ارزش سالانه یک میلیارد دلار به مدت سه سال، به توافق رسیدند.