تاکید اشرف غنی بر مبارزه با تروریسم و ناامنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت،"محمد اشرف غنی" رئیس جمهوری افغانستان در ادامه سفر اروپایی خود به آلمان در دیدار با "آنجلا مرکل"صدراعظم این کشور در برلین با تاکید بر مبارزه با تروریسم و از بین بردن عامل ناامنی در منطقه و جهان خاطر نشان کرد:این امر به عنوان یکی از وظایف اصلی کشورها و دولت ها به شمار می آید.



وی در ادامه سخنان خود با قدردانی از حمایتهای آلمان در راه برقراری صلح، ثبات و آرامش در افغانستان،گفت:قدردانی خود را از نظامیان و غیرنظامیان آلمانی که در این راه جان خود را از دست داده اند، اعلام می کنم.



اشرف غنی همچنین تصریح کرد:ما به دنبال افغانستانی با ثبات و برخوردار از رفاه و آسایش توام با قانونمداری هستیم تا جوانان و زنان نیز در آن نقش داشته باشند.



این مقام افغان در پایان با اشاره به اینکه پدر بزرگش اولین سفیر افغانستان در آلمان بوده ،بر نقش سازنده این کشور اروپایی در توسعه و پیشرفت افغانستان و همچنین بعد از پایان ماموریت نظامیان ناتو در این کشور در سال 2014، تاکید کرد و گفت: این حضور غیرنظامی با هدف ارائه کمکهای آموزشی و توسعه ای خواهد بود.



صدراعظم آلمان نیز در سخنانی کوتاه در این نشست خبری اظهار داشت: برلین همچنان متعهد است که بعد از پایان ماموریت نیروهای نظامی ناتو در پایان سال 2014 و خروج سربازان خارجی از افغانستان، به ارائه کمکهای خود به این کشور در حوزه های آموزشی و توسعه ای ادامه دهد.