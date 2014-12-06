۹۵ درصد فاضلاب ها در البرز تصفیه نمی شود

حسین محمدی در گفتگو با مهر، با اشاره به مشکلات زیست محیطی استان البرز گفت: حوزه محیط یزست در البرز حوزه آسیب پذیری شده و با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند که نیازمند رسیدگی سریع است.

وی عدم تصفیه فاضلابهای استان را از عمده مشکلات برشمرد و افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد فاضلاب ها تصفیه نمی شوند و این امر خطرات جدی را متوجه محیط زیست و آبهای زیرزمینی می کند.

به گفته محمدی هم اکنون تنها یک شهرک از هشت شهرک صنعتی البرز دارای سیستم تصفیه فاضلاب است و ورود فاضلابها به آب های زیرزمینی و آلودگی آبها خطرزا و بیماری زا است.

وی ادامه داد: فاضلابها به طور عمده وارد زمین های کشاورزی شده و و این تهدیدی جدی برای سلات مردم است و باید با تجهیز شهرک ها به سیستم تصفیه خانه مانع ورود آۀودگی به زمین های کشاورزی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره به اینکه باید یک تا سه درصد بودجه های تملک و دارایی صرف پروژه های پژوهشی شود اما این بودجه صرف نمی شود.