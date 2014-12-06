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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۹:۳۸

کنفرانس «پيشرفت ايران؛ گذشته، حال، آينده» برگزار می شود

کنفرانس «پيشرفت ايران؛ گذشته، حال، آينده» برگزار می شود

چهارمين كنفرانس سالانه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با موضوع «پيشرفت ايران؛ گذشته، حال، آينده» در روزهای ۳۰ و۳۱ ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمين كنفرانس سالانه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با موضوع «پيشرفت ايران؛ گذشته، حال، آينده » در روزهاي ۳۰ و۳۱ ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد و آخرين مهلت ارسال مقالات نيز اول بهمن ماه ۹۳ مي باشد.  

پوستر فراخوان چهارمين کنفرانس، شيوه نامه نگارش مقاله و دومين وي‍‍ژه نامه خبري از طریق لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:                                                                                                                           

مشاهده و دانلود پوسترفراخوان چهارمين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

تلفن هماهنگي: ۸۸۳۵۲۰۸۰-۰۲۱ آقاي بهنيا

 

وبگاه چهارمین کنفرانس: ۴c.olgou.ir

 

آدرس: تهران، بزرگراه شهيدچمران، پل نصر(گيشا)، خيابان جلال آل احمد، روبروي بيمارستان شريعتي، شماره ۳، مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

کد مطلب 2436576

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