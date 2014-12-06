کنفرانس «پيشرفت ايران؛ گذشته، حال، آينده» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمين كنفرانس سالانه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با موضوع «پيشرفت ايران؛ گذشته، حال، آينده » در روزهاي ۳۰ و۳۱ ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد و آخرين مهلت ارسال مقالات نيز اول بهمن ماه ۹۳ مي باشد.

پوستر فراخوان چهارمين کنفرانس، شيوه نامه نگارش مقاله و دومين وي‍‍ژه نامه خبري از طریق لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:

مشاهده و دانلود پوسترفراخوان چهارمين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

تلفن هماهنگي: ۸۸۳۵۲۰۸۰-۰۲۱ آقاي بهنيا

وبگاه چهارمین کنفرانس: ۴c.olgou.ir

آدرس: تهران، بزرگراه شهيدچمران، پل نصر(گيشا)، خيابان جلال آل احمد، روبروي بيمارستان شريعتي، شماره ۳، مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت