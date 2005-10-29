روش و نظريه در امنيت پژوهي

خبرگزاري "مهر" - گروه بين الملل : اين كتاب كه محورهاي آن ابتدا به صورت مقالات علمي در فصلنامه مطالعات راهبردي چاپ و عرضه گرديد به آشنايي با جريانهاي اصلي روابط بين الملل از منظر روش شناختي پرداخته و همچنين در آن به توضيح انواع گوناگون روش شناختي اشاره دارد.

در واقع اثر حاضر تلاشي است تا با استفاده از مطالعات متدولوژيك در حوزه امنيت پژوهي به خوانندگان ديدي روشن و شفاف ارائه نمايد و همچنين اين كتاب برآن است تا براي طرح موضوع امنيت ضمن معرفي اصول و مباني مكاتب مختلف در اين زمينه، گامي به پيش گذارده و روايتي تازه از امنيت در چهارچوب متدلوژي هاي مطرح ارائه نمايد.

بديهي است كه نيل به اين هدف نيازمند پژوهشهاي تكميلي ديگري است و در مقوله اي در حد يك كتاب نمي تواند ابعاد آن را به خوبي مورد بررسي قرار دهد و براي اين منظور با عنايت به اصول مكاتب سياسي مختلف به تعريف اهميت آن گمارده اند.

كتاب حاضر در دو بخش و هركدام به فراخور نياز در چند فصل تدوين گرديده و مجموع فصول دو بخش هفت فصل مي باشد و در پايان هرفصل نيز علاوه بر نتيجه گيري يك ياد داشت و كتابشناسي نيز در رابطه با موضوع فصل، ارائه مي گردد.

بخش اول كتاب كه شامل سه فصل مي باشد درباره روشها بحث مي كند . فصل اول اين بخش روش شناسي اثباتي در مطالعات امنيتي را در دو گفتار شامل اثبات گرائي امنيت كلاسيك و مدرن مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.

فصل دوم به روش شناسي تفسيري درمطالعات امنيتي اشارت دارد و در آن ابتدا به شناسائي مكتب تفسيري و سپس ساخت تفسيري امنيت مي پردازد. در ادامه اين قسمت، بازي زباني امنيت در پنج مرحله از جمله : يافتن سكوي كاوش ، نفوذ به لايه فعاليت اجتماعي ، رد ضوابط اجتماعي، دستيابي به معاني مقوم و در گام آخر نيز كشف مفاهيم بنيادين مورد تحليل و تجزيه قرار مي گيرد.

فصل سوم اين بخش به روش شناسي انتقادي در مطالعات امنيتي مي پردازد و در اين حوزه ، جابجايي در مرجع امنيت و اصول برنامه امنيتي را توضيح مي دهد.

بخش دوم هم كه شامل چهار فصل مي باشد بحث نظريه هاست.

در فصل چهارم، اين بخش به روش شناسي مكتب رئاليسم مي پردازد و در آن به مؤلفه هاي مهم اين روش و معنا و مقام روش در مكتب واقع گرايي و ره آورد روش شناختي رئاليسم اشاره مي كند.

بحث مكتب رئاليسم موضوع فصل پنجم مي باشد و در آن مباحثي از جمله مدعيان بنيادي مكتب، روش فهم ايده آليستي ، نارسايي مكتب ايده آليسم در تدبير نا امني اشاره مي كند.

موضوع مكتب جامعه گرايي در ابعاد آموزه هاي نظري ، روش جامعه گرايانه و امنيت پژوهشي و ره آوردهاي روش شناخت جامعه گرايانه موضوع فصل ششم مي باشد.

مكتب ليبراليسم موضوع فصل هفتم را به خود اختصاص داده است ودر آن مسائل مربوط به معنا و انواع ليبراليسم ، تبار شناسي ليبراليسم(كلاسيك، اجتماعي و نوين)، اصول اساسي ليبراليسم مانند اصالت فرد، تساهل، برابري و بي طرفي دولت را مورد بررسي و كنكاش قرار مي دهد.