پیروزی ووشوی شهرداری بندرعباس مقابل مدعیان

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر (جام ستارگان) برگزار شد تا نیم فصل اول به پابان رسد و وضعیت تیم ها برای ادامه کار تا حدود زیادی مشخص شود و مدعیان حریفان خود را بهتر بشناسند. این رقابت ها در محل آکادمی ووشو واقع در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد تا نتایج زیر در این روز رقم خورد: در گروه اول این مسابقات و در ادامه پیروزی های پی در پی شهرداری بندرعباس در هفته پنجم این رقابت ها تیم ووشوی شهرداری موفق شد با غلبه بر یکی مدعیان صعود از این گروه، تیم عمران اریکه را با نتیجه ۱۰ بر ۳ شکست دهد.

در این پیروزی محمد حقیقی، محمد رضا رامشگر، سعید شریفی و سعید مسلمی عملکرد بسیار قدرتمندانه ای از خود به نمایش گذاشتند. به طوری که محمد حقیقی توانست در وزن ۹۰- حریف خود را که یکی از عنوان داران جهان بود را ناک اوت کند و شگفتی هفته پنجم را رقم بزند.

همچنین رامشگر و شریفی نیز که برای اولین سال از هرمزگان در لیگ بزرگسالان حضور دارند موفق به شکست رقبایشان شدند.

همچنین در هفته چهارم این رقابت ها تیم شهرداری در یک مصاف نزدیک و دیدنی و برغم بازی خوب بازیکنان در برابر حریفان، با نتیجه ۸ بر ۵ این دیدار را به تیم دانشگاه آزاد که مدعی ترین تیم قهرمانی است، واگذار کرد. یکی از نکات جالب توجه شکست قهرمان بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی مقابل ورزشکار شهرداری بندرعباس یعنی جواد قزل سفلو بود که شگفتگی همگان را بر انگیخت و در وزن ۹۰- کیلوگرم نیز اگر چه امید ظفری بازی را مقابل حریف خود حمید رضا قلی پور دارنده ۱۰ عنوان جهانی و آسیایی واگذار کرد اما درخشش این ورزشکار هرمزگان شرایط را بر حریفش بسیار سخت کرد.

بطوری که بسیاری از کارشناسان توانایی های او را ستودند. بر این اساس و پس از پنج هفته رقابت نزدیک میان تیم های حاضر در لیگ برتر، دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری بندرعباس عناوین اول و دوم گروه اول را به خود اختصاص دادند. رتبه اول و دومی گروه دوم نیز در اختیار تیم های پارس جنوبی و پاس قوامین کرمانشاه قرار گرفت.

هفته اول و دوم دور برگشت لیگ برتر ووشو (جام ستارگان) از ۲۷ آذر ماه پیگیری خواهد شد که مدعیان باید برای حضور در دور نهایی این رقابت ها با هم مصاف دهند.