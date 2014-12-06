به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم ایتالیایی تیم فوتبال لیورپول چند روز قبل مطلبی را بر روی اینستاگرام خود منتشر کرد که پس از آن مورد هجمه یهودیان واقع شد.

در متنی که بالوتلی روی صفحه اجتماعی خود گذاشته بود، آمده بود: "نژادپرست نباش، مث ماریو باش. او یک لوله کش ایتالیایی است که مردم ژاپن خلقش کرده‌اند. کسی که انگلیسی صحبت می‎کند و شبیه مکزیکی‎هاس. او مث یه سیاه می‌پره و مث یه یهودی سکه رو قاپ می‎زنه."

بالوتلی بلافاصله مطلب را از روی اینستاگرام پاک کرد و نوشت "مادر خودش یهودی است و دیگران بهتر است خفه شن."

بالوتلی پس از آن بابت این مطلب عذرخواهی کرد اما از سوی اتحادیه فوتبال انگلستان جریمه می‎شود و چنانچه گناهکار شناخته شود تا پنج جلسه حق همراهی تیم باشگاهی خود را ندارد.

بالوتلی تا 15 دسامبر فرصت دارد تا از خود دفاع کند.