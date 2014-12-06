پژو با ایران به توافق جدید رسید

هاشم یکه‌زارع در گفتگو با مهر با تشریح آخرین جزئیات مذاکره با خودروسازان خارجی گفت: مذاکرات ایران با خودروسازان خارجی همچنان ادامه می‌یابد و البته تداوم مشارکت با آنها، در فضای تعریف شده خواهد بود. در این میان پژو، پذیرش قرارداد جوینت ونچر با ایران را اعلام کرده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: مذاکرات ایران با خودروسازان خارجی در حال پیشرفت است و علاوه بر پژو، ایران در حال مذاکره با یک خودروساز غیرآسیایی نیز هست که امیدواریم ظرف ۴ تا ۵ ماه آینده، اتفاقات خوبی در صنعت خودرو ایران رخ دهد.

وی با بیان اینکه، هدف ما این است که خودروساز شویم، تصریح کرد: برای خودروساز شدن نیاز داریم تا از تجربه طراحان صاحب نام دنیا استفاده کنیم، بر همین اساس از افرادی استفاده کرده ایم که بعضا سابقه ۳۰ ساله همکاری با خودروسازانی همچون بنز و فولکس را دارند، چراکه آنها عصاره تجربه هستند و چنانچه در کنار مهندسان ایرانی قرار بگیرند، می توانند شرایطی نو را در صنعت ایران رقم زنند.

یکه‌زارع گفت: بر این اساس، دو گروه طراح از فرانسه و آلمان با ایران خودرو قرارداد امضا کرده اند و گروه آلمانی ظرف دو سه ماه آتی و گروه فرانسوی نیز ظرف دو هفته آتی، در ایران مشغول به کار خواهند شد.

پیش از این یکه زارع به مهر اعلام کرده بود که طراح برجسته آلمانی (واوا را) به عنوان یک فرد صاحب تجربه در بحث‌های کلان خودرو به خصوص طراحی به عنوان مشاور به مجموعه ایران خودرو اضافه می‌شود، ضمن اینکه قرار است ظرف دو هفته ای که در ایران حضور دارد، پیشنهادات ایران خودرو را بررسی کرده و در صورت توافق در این مجموعه مشغول به کار شود.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: او بعد از کسب اطلاعات و شناخت از ایران خودرو به آلمان برمی گردد و در آینده‌ای نزدیک با یک تیم به ایران برمی گردد که این افراد در کنار تیم ایران خودرو و دستیاران ایرانی برای تولیدات آینده این گروه صنعتی برنامه ریزی می‌کنند.

یکه زارع، طراحی خودرو شامل طراحی بدنه، قوای محرکه، سیستم الکترونیکی، سیستم تعلیق و تزئینات خودرو را از موضوعاتی عنوان کرد که با طراح آلمانی مذاکره خواهد شد.