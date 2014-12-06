بررسی بیماری های شایع کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا شیاری دبیر اجرایی دهمین کنگره اورژانسها و بیماری های شایع طب کودکان با عنوان اینکه 300 مقاله به این دوره از کنگره ارسال شده است، گفت: 75 مقاله در قالب سخنرانی قرار خواهند گرفت.

این فوق تخصص روماتولوژی کودکان درباره زمان برگزاری این دوره از کنگره گفت: کنگره از 25 تا 28 آذر ماه جاری به مدت 4 روز در تالار قائم بیمارستان مفید برگزار می شود. هر روز 4 پانل با موضوعات مختلف برگزار می شود و حضور در این کنگره برای شرکت کنندگان 19 امتیاز مداوم آموزشی دارد. این کنگره دهمین سالی است که از آن می گذرد و با استقبال قابل توجه گروه هدف که بیشتر پزشکان عمومی، متخصصان و فوق تخصص کودکان و تعدادی از پیراپزشکان هستند، همراه بوده است.

وی درباره موضوعاتی که در کنگره به ان پرداخته می شود، گفت: در بخش گوارش مربوط به چاقی کودکان و در بخش غدد به قندخون پرداخته می شود. در رشته روماتولوژی کودکان به التهاب مفاصل می پردازیم و بیشتر تمرکز روی بیماری روماتیسم کودکان است همچنین در زمینه آسم و آلرژی، هدف بررسی کهیر است.

این فوق تخصص کودکان افزود: در ریه به سرفه های مزمن کودکان پرداخته می شود. هم مسمومیت ها و هم حوادث محیطی مثل غرق شدن مورد بررسی قرار می گیرد. در زمینه طب اعصاب در مورد مرگ مغزی، مسائلی مثل عدم توجه به کودک بیش فعال، بحث می شود.

دبیر اجرایی دهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان، عنوان کرد: اساتیدی که در کنگره شرکت می کنند همه از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور هستند. در این دوره 300 مقاله دریافت کردیم که در کمیته علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تعدادی در قالب سخنرانی و تعدادی نیز به صورت پوستر بررسی می شود. بطور کلی 200 مقاله پذیرفته می شود و از این تعداد 75 مقاله در قالب سخنرانی قرار می گیرد.