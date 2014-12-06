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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۹:۴۷

قربانی به مهر خبر داد:

پل قوسی کرمانشاه درمراحل پایانی ساخت/ بهره‌برداری از پروژه تاپایان آذر

پل قوسی کرمانشاه درمراحل پایانی ساخت/ بهره‌برداری از پروژه تاپایان آذر

کرمانشاه- شهردار کرمانشاه گفت: پروژه پل قوسی کرمانشاه تا پایان آذر ماه آماده بهره برداری خواهد بود.

پیمان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پل قوسی کرمانشاه بر روی رودخانه قره سو که در سر شریان اصلی شمال به جنوب شهر واقع شده، در حال احداث است.

وی افزود: این مکان از جمله نقاطی بود که انسداد ترافیکی در آن به سبب کاهش خطوط، هنگام رسیدن به پل قدیم وجود داشت و از طرفی پل قدیم نیز دچار خرابی هایی شده و به لحاظ ایمنی مشکل ساز بود.

شهردار کرمانشاه گفت: گر چه تعمیراتی بر روی این پل صورت گرفته بود اما ضرورت داشت که با یک فرآیند جدیدتر دو بخش اصلی شمالی و جنوبی شهر به هم اتصال پیدا کنند.

قربانی خاطرنشان کرد: با خط برش موثری که در طراحی پل انجام گرفته در حال حاضر 5 خط عبوری احداث شده است.

وی در پایان تصریح کرد: همکاران ما به طور مستمر در تلاش هستند تا بتوانیم در پایان آذر ماه پروژه را به بهره برداری رسانده و به همشهریان تحویل دهیم.

کد مطلب 2436587

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