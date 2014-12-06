کشف میکروبهای بیگانه در اعماق اقیانوسها

به گزارش خبرگزاری مهر، آنا لویز رین‌باخ از دانشگاه وندربیل از جمله شکارچیان علمی ساختارهای میکروبی است که در محیطهایی فراتر از تصور زندگی می‌کنند. وی که سالهای طولانی از عمرش را در راه کشف گونه‌های جدید و ناشناخته میکروبی در اعماق اقیانوسهای آرام و اطلس و همچنین دریای کورتز مکزیک سپری کرده فکر می‌کند با کشف و انتقال این ساختارها به محیط آزمایشگاه و در نهایت فراهم آوردن شرایط لازم برای ادامه رشد می توان پی به راز چگونگی تکامل آنها پی برد.

این سطح از تحقیقات از آن جهت از ارزش برخوردار است چون راه را برای درک وجود حیات احتمالی در اجرام فضایی منظومه شمسی هموار می‌سازد.

در بررسی‌های اقیانوسی نه تنها دانشمندان خود راهی نواحی عمیق می‌شوند بلکه با اعزام روباتهای شناگر فرآیند نمونه برداری را تسریع می‌بخشند.

از جمله نقاطی که به شدت مورد توجه دانشمندان این حوزه قرار دارد صخره‌های آب‌گرمایی است. دانشمندان متوجه شده‌اند گونه‌های میکروبی در این نقاط زندگی می‌کنند که همواره در معرض فوران سولفید در آب و افزایش دما تا صدها درجه فارنهایت است. با این حال این گونه‌ها بدون هیچ مشکلی به حیات خود در قالب کلنی‌های عظیم ادامه می‌دهند.

عقیده بر این است که در برخی اجرام فضایی دریاچه‌هایی وجود دارد که از حیث ترکیبات سازنده بی‌شباهت به محیط زندگی این میکروبها نیستند‌ و به همین دلیل تصور می‌شود با دستیابی به درک روشنتر از آنها، دید واقع‌بینانه‌تری نسبت به حیات میکروبی در خارج از مرزهای زمین پیدا می‌کنیم.

از آن گذشته با مطالعه دقیق این ساختارها که می‌توان به آنها لقب "میکروبهای بیگانه" را نیز داد، سرنخ‌های تازه‌ای درباره کشف آنزیم‌های جدید در اختیار دانشمندان قرار می‌گیرد. این آنزیم‌ها در ارایه فرآیندهای جدید برای تولید محصولات زیستی جدید به دانشمندان یاری می‌رساند.