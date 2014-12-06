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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۹:۲۷

توافقنامه لندن با آل خلیفه/ افزایش حضور نظامی انگلیس در خلیج فارس

توافقنامه لندن با آل خلیفه/ افزایش حضور نظامی انگلیس در خلیج فارس

انگلیس و بحرین توافقنامه ای امضا کردند که به موجب آن حضور دریایی انگلیس در خلیج فارس افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انگلیس شب گذشته اعلام کرد که توافقنامه ای را با بحرین امضا کرده است که به موجب آن حضور دریایی خود را در بحرین افزایش خواهد داد و به انگلیس اجازه داده خواهد شد کشتی های بیشتر و بزرگ تری را برای مدت طولانی در خلیج فارس داشته باشد.

وزارت دفاع انگلیس با اعلام این خبر افزود: به موجب این توافقنامه تاسیسات موجود در بندر سلمان در بحرین بهبود خواهد یافت و انگلیس به طور دائم بر چهار کشتی جنگی مین روب تمرکز خواهد داشت.

خاطرنشان می شود علاوه بر انگلیس، آمریکا نیز ناوگان پنجم خود را در بحرین مستقر کرده است.

کد مطلب 2436591

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