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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۹:۵۵

نیلی در گفتگو با مهر:

62 درصد زمینهای اطراف دانشگاه تهران به تملک دانشگاه درآمد

62 درصد زمینهای اطراف دانشگاه تهران به تملک دانشگاه درآمد

سرپرست دانشگاه تهران از تملک 62 درصد زمین های پیش بینی شده برای طرح ساماندهی دانشگاه تهران خبر داد.

دکتر محمود نیلی احمد آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هفته گذشته جلسه ای با دکتر قالیباف شهردار تهران در خصوص طرح ساماندهی دانشگاه تهران برگزار شد.

وی ادامه داد: قرار شد شهرداری تهران در طرح ساماندهی دانشگاه تهران جدی تر مشارکت کند.

سرپرست دانشگاه تهران افزود: دکتر قالیباف دراین جلسه عنوان کرد دانشگاه تهران نماد آموزش عالی کشور است و شهرداری تهران توانایی هر کاری را داشته باشد کوتاهی نخواهد کرد.

وی افزود: حدود 62 درصد زمین های پیش بینی شده برای طرح ساماندهی دانشگاه تهران خریداری شده و به تملک دانشگاه تهران درآمده و دانشگاه پیگیر است تا مابقی آن را نیز با منابع دولتی تملک کند چرا که این طرح مصوب دولت بود که با همکاری شهرداری و کمک دولت با وام که به دانشگاه داد توانستیم 62 درصد زمین های مذکور را تملک کنیم.

نیلی احمد آبادی ادامه داد: به موازات طرح ساماندهی، طرح معماری و شهرسازی آماده شده و در حال نهایی شدن است و امیدواریم با همکاری شهرداری، دولت و با استفاده از منابع بخش خصوصی طرح ساماندهی دانشگاه تهران را تکمیل کنیم.

کد مطلب 2436593
زهرا سیفی

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