62 درصد زمینهای اطراف دانشگاه تهران به تملک دانشگاه درآمد

دکتر محمود نیلی احمد آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هفته گذشته جلسه ای با دکتر قالیباف شهردار تهران در خصوص طرح ساماندهی دانشگاه تهران برگزار شد.

وی ادامه داد: قرار شد شهرداری تهران در طرح ساماندهی دانشگاه تهران جدی تر مشارکت کند.

سرپرست دانشگاه تهران افزود: دکتر قالیباف دراین جلسه عنوان کرد دانشگاه تهران نماد آموزش عالی کشور است و شهرداری تهران توانایی هر کاری را داشته باشد کوتاهی نخواهد کرد.

وی افزود: حدود 62 درصد زمین های پیش بینی شده برای طرح ساماندهی دانشگاه تهران خریداری شده و به تملک دانشگاه تهران درآمده و دانشگاه پیگیر است تا مابقی آن را نیز با منابع دولتی تملک کند چرا که این طرح مصوب دولت بود که با همکاری شهرداری و کمک دولت با وام که به دانشگاه داد توانستیم 62 درصد زمین های مذکور را تملک کنیم.

نیلی احمد آبادی ادامه داد: به موازات طرح ساماندهی، طرح معماری و شهرسازی آماده شده و در حال نهایی شدن است و امیدواریم با همکاری شهرداری، دولت و با استفاده از منابع بخش خصوصی طرح ساماندهی دانشگاه تهران را تکمیل کنیم.