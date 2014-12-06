ارتباط مناسب بین عرضه و تقاضا آثار هنری در کرمان ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید فلاح در نشست هم اندیشی اساتید خوشنویسی کرمان با استاندار کرمان گفت: کرمان یکی از استان های پرتلالو و پرفروغ عرصه خوشنویسی کشور است.

وی ادامه داد: وجود ده ها استاد بی بدیل هنر خوشنویسی، صدها استاد فوق ممتاز و ممتاز، صدها و هزاران هنرجوی پراستعداد و هنرمند در این عرصه؛ استان کرمان را تبدیل به یکی از قطب های مهم خوشنویسی کشور کرده است.

وی بیان کرد: هنر خوشنویسی از مهمترین و فراگیرترین هنرهای جامعه ایرانی است که از اقبال گسترده ای بین آحاد جامعه برخوردار است.

وی گفت: عدم اتکای انجمن خوشنویسان به دولت و استقلال مالی این انجمن در هیچ انجمنی سابقه ندارد و این یکی از نکات برجسته حوزه خوشنویسی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ادامه داد: دولت یازدهم در عرصه فرهنگ و هنر، اقتصاد فرهنگ و هنر را در دستور کار خود قرار داده و به جد این موضوع را پیگیری می کند، بر اساس اهمیت این نوع نگاه نیز بخشی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان بخش اقتصاد فرهنگ و هنر تشکیل شده است که بصورت تخصصی به این موضوع می پردازند.

وی گفت: ایجاد ساختار، این نوید را با خود دارد که این دولت به اقتصاد فرهنگ و هنر توجه دارد و درصدد است تا این روند را به دور از شعارزدگی و در فضایی تخصصی با استفاده از نظرات اساتید و صاحب نظران ساماندهی کند.

فلاح تاکید کرد: کارهای هنری، ارزش افزوده فراوانی به دنبال دارند زیرا ارزش افزوده این آثار مدیون خلاقیت و ابتکاری است که هنرمندان در تولید آن به خرج داده اند و به همین دلیل است که اقتصاد هنر از بالاترین بهروری اقتصادی برخوردار است.

وی تصریح کرد: یکی از نقاط ضعف ما در این زمینه عدم ارتباط مناسب بین عرضه و تقاضا برای آثار هنری است، بنابراین لازم است در داخل و خارج کشور متناسب با شرایط عرضه تولیدات هنرمندان ایجاد شود.

وی گفت: اقداماتی در زمینه بازاریابی در کشورهای منطقه در سطح ملی آغاز شده است.