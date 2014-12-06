تذکرشورا درباره گرانی نان / پیشنهاد منطقه ای کردن قیمت نان

محسن پیرهادی در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این که دولت حتما بر اساس دلایل کارشناسی قیمت نان را افزایش داده است گفت: امیدواریم به تمامی اهداف هدفمندی یارانه ها عمل شود .
وی ادامه داد: استانداری اعلام کرده است که قیمت نان 34درصد افزایش می یابد اما در برخی محلات تهران شهروندان با این افزایش دچار مشکل شده زیرا غذای اصلی آنها نان است و بضاعت تحمل چنین افزایشی را ندارند .
این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر فشار سنگینی که شهروندان برخی محلات تهران پس از گرانی نان تحمل کرده اند تصریح کرد: دولت قیمت نان را برای این مناطق محروم تهران که مشکل معیشتی دارند ، کاهش دهد .
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