تذکرشورا درباره گرانی نان / پیشنهاد منطقه ای کردن قیمت نان

سخنگوی کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در برخی محلات تهران نان نیاز اساسی و مصرفی شهروندان است و با گران شدن 34 درصدی آن اهالی دچار مشکلات معیشتی می شوند .