  1. جامعه
  2. شهری
۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۹:۳۴

عضو شورای شهر تهران درخواست کرد؛

تذکرشورا درباره گرانی نان / پیشنهاد منطقه ای کردن قیمت نان

تذکرشورا درباره گرانی نان / پیشنهاد منطقه ای کردن قیمت نان

سخنگوی کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در برخی محلات تهران نان نیاز اساسی و مصرفی شهروندان است و با گران شدن 34 درصدی آن اهالی دچار مشکلات معیشتی می شوند .

محسن پیرهادی در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این که دولت حتما بر اساس دلایل کارشناسی قیمت نان را افزایش داده است گفت: امیدواریم به تمامی اهداف هدفمندی یارانه ها عمل شود .

وی ادامه داد: استانداری اعلام کرده است که قیمت نان 34درصد افزایش می یابد اما در برخی محلات تهران  شهروندان با این افزایش دچار مشکل شده زیرا غذای اصلی آنها نان است و بضاعت تحمل چنین افزایشی را ندارند .

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر فشار سنگینی که شهروندان برخی محلات تهران پس از گرانی نان تحمل کرده اند تصریح کرد: دولت قیمت نان را برای این مناطق محروم تهران که مشکل معیشتی دارند ، کاهش دهد .

کد مطلب 2436597
نورا حسینی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها