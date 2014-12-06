به گزارش خبرنگار مهر، محمود شیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه صباییها باشگاه پیکان را به عدم رعایت اخلاق حرفهای جهت عقد قرارداد با صمد مرفاوی متهم کردهاند، ضمن بیان مطلب فوق گفت: وقتی قصد پایان همکاری با آقای ابراهیمزاده و دوستانش را داشتیم، ایشان را به باشگاه دعوت و در محیطی آرام و دوستانه و با اهدای هدایایی به این مربی، شرایط جداییاش با رضایت کامل از باشگاه پیکان را فراهم کردیم. این موضوع نشان میدهد ما مقید به رعایت اصول اخلاقی و حرفهای در کارمان هستیم و در بحث جذب مرفاوی هم این مساله را رعایت کردیم.
به رعایت اصول حرفهای مقید هستیم
وی در ادامه اضافه کرد: برای انتخاب جانشین منصور ابراهیمزاده هم با چند گزینه وارد مذاکره شدیم و آقای مرفاوی نیز زمانی که فسخ قراردادش را برای ما آورد، در بین گزینههای ما قرار گرفت. در تمام اقداماتمان سعی میکنیم اصول حرفهای را رعایت کنیم زیرا کاملا به آن مقید هستیم.
مرفاوی میتوانست یکطرفه از صبا جدا شود
سرپرست باشگاه پیکان در مورد اینکه مسئولان باشگاه صبا برای پیگیری این موضوع به کمیته انضباطی شکایت کردهاند، اینگونه توضیح داد: آنطور که میدانیم صمد مرفاوی به خاطر عدم دریافت مطالباتش میتوانسته قراردادش را یکجانبه فسخ کند، هرچند صباییها معتقدند، دادن چک به معنای پرداخت قرارداد این مربی بوده اما به علت اینکه چک نقد نشد، مرفاوی تصمیم گرفت یکطرفه قراردادش را با صبا فسخ کند.
تشکر از مسئولان صبا
وی با اشاره به اینکه پس از عقد قرارداد با مرفاوی تلاش شد کارت بازیاش برای نشستن روی نیمکت تیم صادر شود، افزود: برای حل این مشکل نشستی با حضور آقایان کفاشیان، تاج و علیپور داشتیم اما در شرایطی که کارت صمد مرفاوی صادر شد، به علت اعتراض صباییها، شب قبل از دیدار با سپاهان، از سوی سازمان لیگ به ما اعلام شد، وی نمیتواند روی نیمکت پیکان بنشیند. البته با مساعدت قابل تقدیر مسئولان باشگاه صبای قم و خصوصا اکبر غمخوار این مشکل هم برطرف شد و مرفاوی در بازی با سپاهان روی نیمکت تیم نشست. در آبنده هم با تعامل مسئولان باشگاه صبا، سعی داریم مشکل مرفاوی را بطور کامل برطرف کنیم تا او بدون مشکل هدایت پیکان را در ادامه مسابقات لیگ برتر برعهده بگیرد.
امیدوارم پیکان در آینده بهتر شود
شیعی با بیان اینکه قرار است این مشکل با تفاهم بین دو باشگاه کاملا برطرف شود که مراحل قانونی آن هم در حال طی شدن است، در مورد نخستین بازی پیکان با هدایت صمد مرفاوی که منجر به شکست 2 بر یک مقابل سپاهان شد، اینگونه توضیح داد: عملکرد بازیکنان در این مسابقه بد نبود اما به نظرم همانند بازی هفته قبل مقابل صنعتی که دو پنالتی ما گرفته نشد، در دیدار با سپاهان هم یک پنالتی پیکان گم شد. البته در این شرایط امیدوارم پیکان در هفتههای آینده بهتر شده و نتایج خوبی را به دست آورد.
بازیکنان با تجربه باید بیشتر تلاش کنند
وی در ادامه به موضوع جالبی هم اشاره کرد: انتظار و توقع از بازیکنان پیکان که بسیاری از آنها جزو نفرات باتجربه فوتبال ایران هستند، بالاست، پس آنها باید بیشتر تلاش کنند تا مجبور به جوان کردن تیم نشویم. مطمئنا با تلاش کادرفنی و بازیکنان میتوان امیدوار بود در بازیهای باقیمانده نتایج بهتری را کسب کرده و جایگاه بهتری را در جدول ردهبندی لیگ برتر بدست آوریم.
تعطیلی لیگ بهترین زمان برای آمادهسازی پیکان
سرپرست باشگاه پیکان در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر، با اشاره به جدایی قطعی جهانگیر عسگری، علیرضا محمد، مجید خدابنده لو و میلاد نوری از تیم پیکان تاکید کرد: درصدد جذب چند بازیکن جدید هستیم، هرچند احمد جمشیدیان و سیاوش اکبرپور مقابل سپاهان عملکرد خوبی داشتند. البته با توجه به زمان 50 روزه وقفه در لیگ برتر کادر فنی پیکان فرصت بسیار خوبی برای آماده سازی تیم از نظر بدنی و فنی دارد تا بتوانیم در 13 بازی پایانی عملکرد قابل قبولی را داشته باشیم.
نشستن آسوده روی سکو و تماشای موفقیت والیبال
وی با ابراز رضایت از نتایج تیم والیبال باشگاه پیکان تاکید کرد: هنوز از عملکرد تیم والیبال کاملا راضی نیستم زیرا بازیکنان میتوانند عملکرد به مراتب بهتری را از خود ارائه کنند. امیدوارم از نظر فنی و کیفی تیم به سطحی برسد که با آسودگی روی سکوها نشسته و شاهد موفقیتهای آنها باشم. البته کادرفنی و بازیکنان تیم والیبال عملکرد بسیار خوبی دارند ولی انتظار بیشتری از آنها دارم، هرچند مطمئنم در پایان دوره نخست این مسابقات و آنالیزی که روی عملکرد بازیکنان انجام میشود، تیم پیکان میتواند در ادامه مسابقات، قدرتمندانهتر ظاهر شده و نتایج بهتری را به دست آورد.
ابراز رضایت از عملکرد تیمهای پایه
شیعی با ابراز رضایت از نتایج تیمهای پایه پیکان ادامه داد: سیامک رحیمپور به عنوان نماینده مدیرعامل و هماهنگ کننده تیمهای پایه انتخاب شده است که با توجه به تجربه خوبی که داشته، شرایط بهتری را در این تیمها ایجاد کرده است. در هفتههای اخیر شاهد هستیم تیمهای جوانان، نوجوانان و خصوصا امید باشگاه تهران نتایج بسیار خوبی را به دست آوردهاند.
تلاش برای حضور استعدادهای پیکان در سایر تیمهای ملی و باشگاهی
وی با اشاره به اینکه قرار است در هر ماه به بازیکن اخلاق تیمهای پایه باشگاه هدیه ویژهای داده شود، یادآور شد: در کنار مسائل فنی باید اخلاق مداری و مسائل فرهنگی را هم در تیمهای پایه تقویت کنیم. البته تیمهای پایه ما باید بیشتر پیشرفت کنند تا در آینده شاهد آن باشیم که نفرات پرورش یافته از باشگاه پیکان توانستهاند در تیمهای مطرح ملی و باشگاهی ایران تاثیرگذار باشند، همانند اتفاقی که در والیبال باشگاه پیکان رخ داد و امروز هر کجا میرویم بازیکنان گذشته ما تاثیرات خوبی را بر نتایج تیمها داشتهاند.
برگزاری دیدارهای پیکان در ورزشگاه قدس
سرپرست باشگاه پیکان در مورد برگزاری بازیهای پیکان در ورزشگاه قدس هم گفت: خوشبختانه با تعاملی که بین مسئولان ورزشگاه قدس، مدیران باشگاه پیکان و مسئولان سازمان لیگ به وجود آمده این ورزشگاه به شکل بسیار خوبی تجهیز شده است و دیدار با سپاهان آخرین دیداری بود که تیم فوتبال پیکان بازیهای خانگی خود را در ورزشگاهی به غیر از قدس برگزار کرد. قطعا در ادامه مسابقات لیگ، پیکان دیدارهای خانگی خود را در ورزشگاه قدس برگزار کرده تا از امتیاز میزبانی، تماشاگر و حمایتهای مسئولان این منطقه برای رسیدن به موفقیت تیم استفاده کنیم.
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