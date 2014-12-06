۹ دی تعظیم شعائر الهی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی شامگاه جمعه در جمع زائران حرم مطهر حضرت معصومه(س) در سخنانی اظهار داشت: برخی اعمال برای مسلمانان جنبه تعظیم شعائر دارد و باید به اجتماع برگزار شود که نمونه عظیم آن حج است که کانون قدرت جهان اسلام است.

وی افزود: عظمت جامعه توحیدی در حج و شعائر دینی مانند نماز جماعت و... متجلی است؛ نمونه دیگر این شعار راهپیمایی روز قدس است که دشمنان ۳۶ سال برای ناامید کردن مردم از انقلاب و اسلام تلاش و تبلیغ می‌کنند اما هر سال باشکوه‌تر از سال قبل برگزار می‌شود.

حجت الاسلام صدیقی اضافه کرد: برخلاف تصور آنان در چنین روزی سیل جمعیت به راه می‌افتد و قلب امام زمان(عج) شاد می‌شود یا در روز ۹ دی شاهد حرکت خودجوش مردم در برابر فتنه کور و ننگین براندازی بودیم که از مصادیق شعائر الهی است.

وی افزود: کسانی که فتنه ایجاد کردند ظرفیت عظیم حضور ۸۵ درصدی مردم در انتخابات که می‌توانست موجب کرنش دشمنان شود را به سرمایه سوزی و ایجاد اختلاف در کشور تبدیل کردند.

امام جمعه موقت تهران در ادامه با تأکید بر انس با امام زمان(عج) اظهار داشت: مومن باید روزانه با امام زمان خود نجوا کند زیرا از همه دلسوز‌تر و محرم‌تر است و دعای عهد را که سرود عاشقانه شیعه و سیم اتصال ما به امام زمان(عج) است را نباید فراموش کنیم.

زیارت حضرت عبدالعظیم(ع) بدل زیارت کربلاست

وی با تسلیت اربعین سید و سالار شهیدان اضافه کرد: کسانی که دستشان به کربلا در این روز نمی‌رسد و نمی‌توانند بروند از حضرت عبدالعظیم(ع) غفلت نکنند و به عنوان بدل به زیارت این مکان مقدس بروند.

حجت الاسلام صدیقی تأکید کرد: دعای ندبه جمعی و حضور در جمکران نیز جزو شعائر است و مومنان به خصوص مردم قم که در جوار این مکان مقدس هستند فراموش نکنند.

نماز شب گنجینه مومن است

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نماز شب گنجینه مومن برای دنیا و آخرت است و توفیقش را از امام زمان(عج) بخواهیم زیرا کارهای خیر از جمله نماز شب آتش خشم خدا را که از گناهان نشأت می‌گیرد خاموش می‌کند و خشم خدا جز با صدقات پنهانی خاموش نمی‌شود.

امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: انسان مومن همیشه باید خود را در خوف و رجا بداند، اگر عبادت ثقلین را کرده است باز هم باید از خدا بترسد و دچار عجب نشود و اگر گناهان ثقلین را کرده از رحمت خدا مأیوس نشود زیرا گناه یأس از رحمت خدا از قتل انبیاء نیز بالا‌تر است.