صنایع فعال در عرصه صادرات به 400 واحد افزایش می یابد

علی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون دو هزار و 600 واحد تولید ی در استان گیلان مشغول فعالیت بوده که از این تعداد تنها 200 واحد تولیدی در عرصه صادرات فعال است.

وی همچنین اظهارداشت: این استان شمالی از ظرفیت های خوبی در عرصه صادرات برخوردار است از اینرو می طلبد همگان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به عملکرد صادرات غیر نفتی استان اشاره کرد و گفت: میزان صادرات غیر نفتی گیلان طی هفت ماهه سال گذشته 781 هزار تن بوده که این میزان در هفت ماهه سال جاری به 879 هزار تن رسیده و رشد 13 درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: ارزش صادرات غیر نفتی طی هفت ماهه سال گذشته 277 میلیون دلار بوده که این میزان در هفت ماهه سال جاری 237 میلیون دلار است که 14 درصد رشد منفی داشته است.

منتظری در ادامه اذعان داشت: میزان واردات طی هفت ماهه سال گذشته یک میلیون تن بوده که در هفت ماهه امسال این میزان واردات به 1.2 میلیون تن رسیده و رشد 20 درصدی را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: ارزش واردات ترخیص شده طی هفت ماهه پارسال 737 میلیون دلار و طی هفت ماهه مشابه امسال 781 میلیون دلار بوده که شش درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: کالاهای صادراتی شامل محصولاتی نباتی، خشکبار، کلینکر سیمان ، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی و غیره است که اغلب این محصولات را می توان در استان تولید کرد.

وی افزود: از کشورهای هدف صادراتی می توان به آذربایجان، روسیه، اکراین، قزاقستان، گرجستان و غیره را نام برد.

منتظری اظهارداشت: کالاهای وارداتی نیز شامل چوب، آهن آلات، ماشین آلات، قطعات یدکی، محصولات شیمیایی و غیره است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بخش عمده ای از تولیدات صنعتی استان گیلان براساس وارات شکل گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اذعان اینکه گیلان از قطب های مطرح تولید فولاد در کشور است، گفت: صنعت فولاد کشور از صنایع پایه کشوری است.

وی همچنین به روند توسعه صادرات ایران در بازارهای جهانی اشاره کرد و افزود: از سال 2011 تا 2013 همگان شاهد روند نزولی میزان صادرات در کشور هستند.

منتظری اظهار امیدواری کرد: با توجه به گام های مثبتی که دولت تدبیر و امید برداشته در سال 2014 این روند از نزولی به صعودی تغییر جهت دهد.

وی در ادامه به بحث صادرات گیلان به کشورهای سی. ای. اس اشاره کرد و گفت: میزان صادرات استان به کشورهای سی. ای. اس از سال 2011 تا 2013 روند نزولی را تجربه کرده یعنی از 1.6 میلیارد دلار به 925 میلیون دلار رسیده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: میزان واردات کشورهای سی .ای. اس در سال 2013 فقط 553 میلیارد دلار بوده است.

وی تصریح کرد: صادرات گیلان به کشورهای سی. ای. اس بسیار ناچیز است که باید این رویکرد تقویت شود.

منتظری در ادامه به کمبود انبارهای سردخانه ای برای نگهداری محصولات غذایی و کشاورزی صادراتی، مناسب نبود بسته بندی محموله های صادراتی، بالا بودن هزینه های ویزا، واسطه گری برخی از کشورهای همسایه و سایر موارد را از مشکلات مهم حوزه صادرات استان اعلام کرد.

وی با یادآوری اینکه گیلان باید در بازارهای آسیایه میانی حضور پر رنگی داشته باشد، اظهارداشت: در حال حاضر دو هزار و 600 واحد تولید ی در استان گیلان مشغول فعالیت هستند که از این تعداد تنها 200 واحد تولیدی در عرصه صادرات فعال است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با برنامه ریزی های انجام گفته تعداد صنایع صادراتی گیلان از 200 به 400 واحد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: در حال حاضر تولیدات صنایع استان حرف های زیادی برای گفتن در بازارهای جهانی داشته و همچنین محصولات داخلی قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی هستند.

منتظری در ادامه از وجود 100 هزار واحد صنفی،40 واحد سردخانه با ظرفیت 80 هزار تن 102 انبار ،196 شرکت پخش کالا و غیره در گیلان خبر داد و یادآورشد: تمامی مسئولان به ویژه سیستم بانکی باید حامی و همراه صادرات کنندگان استان باشند.