۹۰ قطعه پرنده زینتی قاچاق در سیستان و بلوچستان کشف شد

سعید محمودی در گفتگو با مهر بیان داشت: یگان حفاظت این سازمان موفق شد با همکاری نیروی انتظامی بخش نصرت آباد تعداد ۹۰ قطعه پرنده زینتی که به صورت غیر قانونی حمل می شد شناسایی و کشف کند.

وی این محموله کشف شده را شامل تعداد ۵۰ قطعه پرنده مینا و تعداد ۴۰ قطعه طوطی سبز عنوان کرد و افزود: در همین رابطه پرونده ای به همراه مستندات تشکیل و متخلفان به مراجع قضایی تحویل شدند.

وی ابراز داشت: یگان حفاظت با ایجاد لایه های حفاظتی و تدوین برنامه ای همه جانبه و با ایجاد هماهنگی های فرابخشی با سایر سازمانها و ارگان ها توانسته کنترل مناسبی در مناطق تحت مدیریت با همکاری شبکه ای از همیاران محیط زیست در استان ایجاد کند.

وی افزود: با کمک دوستداران و همیاران محیط زیست با دریافت اخبار از مناطق مختلف به صورت لحظه ای یگان حفاظت در کمترین زمان ممکن وارد عمل شده و نسبت به پیشگیری از تخلفات احتمالی اقدام می کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مناطق تحت مدیریت این اداره کل یکی از ناامن ترین مناطق شکار و صید برای متخلفان است و شواهد نشان می دهد بیشتر مسیرهای حمل غیر مجاز یا زنده گیری گونه های حیات وحش در خارج از مرزهای استان صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: محیط زیست با همکاری همه آحاد مردم و سایر سازمان ها و نهادها می تواند مسیری مناسب و موفق را طی کند و بسیار جای خرسندی است که این همکاری از سوی مردم و سازمان ها به بهترین شکل ممکن در حال انجام است