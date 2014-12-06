«پنجره» تازه گشوده شد/ سردار سلیمانی الهه انتقام یا اسطوره مهربانی

به گزارش خبرنگار مهر، تازهترین شماره هفتهنامه پنجره با موضوع بررسی انتقادی پرونده هفته نامه نیوزویک درباره سردار قاسم سلیمانی منتشر شد.
پنجره در این شماره خود سردار سلیمانی را اسطوره پیروزی و مهربانی خوانده است در حالی که هفتهنامه نیوزویک در آخرین شماره خود از سردار سلیمانی به عنوان «الهه انتقام» یاد کرده بود.
در همین راستا سرویس سیاسی این هفتهنامه در گفتگویی با یدالله جوانی معاون سياسي سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علل پرداختن رسانههای بيگانه به نيروی قدس سپاه را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده است که یکی از اهداف احتمالی رسانههای بیگانه القای دخالت ايران در ديگر کشورها است.
همچنین سيدعلی شوکتي و ريحانه سادات موسویزاده طی یادداشتهایی، واکنش رسانههای مختلف بیگانه به سردار سلیمانی را بررسی کردهاند.
در بخش دیگر پرونده سیاسی این هفته پنجره به خط خبری نشریه اکونومیست درباره انقلاب اسلامی ایران پرداخته شده است. این نشریه چندی پیش با انتخاب تیتر «انقلاب تمام شده است» به انقلاب اسلامی ایران پرداخته بود.
پنجره در این شماره خود ضمن ترجمه مطالب اکونومیست پیرامون انقلاب اسلامی به بررسی صحت این مطالب نیز پرداخته است.
بخش فرهنگی این شماره هم به بررسی چرایی امتناع حسن علیزاده از دریافت نشان شوالیه پرداخته است. بررسی مستند تازه اکران شده محمد حسین جعفریان پیرامون افغانستان بخش دیگری از مجله خبری را تشکیل میدهد.
در بخش اقتصادی این هفته نشریه پنجره تحولات بورس و ارز را زیر نظر گرفته است و التهابات این دو حوزه را مورد کندوکاو قرار داده است.
هفتهنامه پنجره به سردبیری سیدمرتضی فاطمی ، در 100 صفحه و با قیمت 5 هزار تومان منتشر میشود.
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