لزوم حمایت از ناشران لرستانی/ کتب بومی وارد سبد هدایای دستگاهها شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر از روند برگزاری این نمایشگاه ابراز رضایت کرد و اظهار داشت: علیرغم اینکه در برپایی نمایشگاه کتاب در لرستان چند سالی وقفه افتاده بود اما سطح کمی و کیفی این نمایشگاه بالا بوده و استقبال بی نظیری از آن صورت گرفته است.

وی افزود: رضایت ناشرین و غرفه داران حاضر در این نمایشگاه از چگونگی روند برگزاری نمایشگاه حاکی از حضور و استقبال مردم از نمایشگاه کتاب بوده است.

استاندار لرستان بر اهمیت حوزه فرهنگ و همپا بودن آن با مباحث اقتصادی تاکید کرد و بیان داشت: با توجه به نامگذاری امسال به نام "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" و تاکیدات رهبر معظم انقلاب همانطور که اقتصاد برای توسعه یک کشور و استان اهمیت دارد فرهنگ نیز به همان اندازه حائز اهمیت است.

بازوند با اشاره به اینکه فرهنگ در توسعه لرستان یک نقش زیربنایی دارد عنوان کرد: دغدغه هایی که در مورد مسائل اقتصادی وجود دارد برای امور فرهنگی نیز صادق است و معتقد هستیم فرهنگ می تواند زیربنای خوبی برای توسعه و رشد اقتصاد در لرستان باشد.

وی به حضور خوب ناشران بومی و غرفه هایی از کتب بومی در نمایشگاه کتاب لرستان اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می شود هدایایی که برای میهمانان خارج از استان در نظر گرفته می شود از کتب بومی استان باشد.

استاندار لرستان بر استمرار برگزاری نمایشگاههای کتاب در استان تاکید کرد و افزود: امیدوار هستیم با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان هر ساله شاهد برگزاری نمایشگاه های کتاب در لرستان و در سطح مطلوبی باشیم.

بازوند برگزاری نمایشگاه کتاب در لرستان را ظرفیت مناسبی برای استان دانست و اظهار داشت: طی ابلاغیه ای از تمامی کارکنان ادارات و مدیران دستگاه های اجرایی دعوت می شود از این نمایشگاه دیدن کرده و کتب مورد نیاز هر دستگاه را از این نمایشگاه خریداری کنند.

بنابر این گزارش هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان با حضور بیش از ۳۷۰ ناشر برجسته و فراملی و در قالب ۱۸۰ غرفه مختلف در حال برگزاری است.

در جریان برگزاری نمایشگاه کتاب در استان لرستان نشست های فرهنگی و نقد تخصصی کتاب با حضور اساتید برجسته در این حوزه برگزار می شود.

هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان لرستان از ۱۲ تا ۱۸ آذر ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خرم آباد آماده بازدید علاقمندان است.