ثبت 300 تشکل کارگری در مازندران/ نیمی از کارگران بیمه نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله دریابیگی جمعه شب در نشست صمیمانه تشکل های کارگری، کارفرمایی و کانون بازنشستگاه مازندران با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور در بیمارستان ولیعصر شهرستان قائم شهر با اشاره به اینکه در دولت دوم خاتمی بازنشسته ها بحثی داشتند، اظهارداشت: در شورای عالی کار توافقی بین دولت و کارفرما صورت گرفت و کارگران ۱۰۰ هزار تومان طلبکار شدند.

وی بیان کرد: زمانی کشور از رکود خارج می شود که قدرت خرید کارگر افزایش یابد، در حال حاضر هم تورم و هم رکود در کشور وجود دارد.

نماینده مردم قائم شهر در شورای اسلامی خواستار احیای حقوق کارگران و بازنشستگان از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شد و تصریح کرد: پیگری ها و تلاش ها هیچکدام جوابگوی مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگان نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر در دوران قبل و بعد انقلاب مطالباتی که سازمان تامین اجتماعی از دولت طلبکار بود، پرداخت شده بود، این مشکلات پیش نمی آمد.

دریابیگی از بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: این بدهی موجب فشار مضاعف به جامعه کارگری است و این مطالبات به حق باید گرفته شود.

وی متوسط حقوق کارگران در مازندران را ۸۱۰ هزار تومان اعلام و تصریح کرد: با توجه به روحیه حمایت از فقراء و روحیه قانون گرایی در مازندران باید نگاه ویژه باشد و بحث تبعیض در برخی از بخش های سازمان تامین اجتماعی وجود دارد باید از بین برود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اعلام اینکه بیش از ۳۰۰ تشکل کارگری بر اساس قانون کار در این استان به ثبت رسیده است، گفت: با تعامل سه جانبه گرایی کارفرما، کارگر و دولت این تشکل ها در حال فعالیت است.

علی بابایی کارنامی اظهارداشت: پیرامون مشکل کارگران نساجی مازندران، کانون بازنشستگان در بحث مکان و دیگر اقدامات باب منطقی در دولت تدبیر و امید باز شده است که امیدواریم تا پایان این دولت الگوی منطقی داشته باشیم.

وی بیان کرد: بنا بر دستور استاندار تفاهمنامه ای با سازمان تامین اجتماعی با توجه به ظرفیت های شرکت ها هولدینگ با هدف اشتغال بیشتر و نرخ بالای بیکاری در مازندران صورت گیرد.

همچنین رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار مازندران با اشاره به بحث ۳۰۰ روز مشاغل سخت و زیان آور این استان، گفت: با توجه به وعده ای که سازمان تامین اجتماعی تاکنون عملیاتی نشد تا با این بخشنامه بخش اعظم مشکلات کارگران مرتفع شود.

میرعلی شیرافکن با اشاره به تصویب ماده ۱۰ نوسازی و بازسازی در مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: متاسفانه در هیئت وزیران این امر عملیاتی نشد و ۵ سال سابقه حق بیمه باید کارفرما پرداخت کند و این بار سنگینی بر دوش کارفرمایان است.

وی بیان کرد: عدم پوشش مناسب بیمه ای موجب شد اکثر شاغلین و کارگران بسمت بیمه تکمیلی بروند.

شیرافکن خاطرنشان کرد: در هیئت تجدید نظر تامین اجتماعی نماینده کارگران حضور ندارد و با توجه به اینکه صد درصد سهام بانک رفاه کارگران برای کارگران است ولی متاسفانه هیچ کارگری وام با بهره پایین دریافت نکرده است.