نظارت بر خبازی ها در سیستان و بلوچستان تشدید شد

سید مرتضی مدنی فدکی در گفتگو با مهر بیان داشت: با افزایش نرخ نان دیگر هیچگونه عذری از ناحیه خبازان درخصوص کم فروشی و یا عرضه نان با کیفیت پایین پذیرفته نیست و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در راستای قانون با متخلفان برخورد می شود.

وی بیان داشت: افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان بسیاری از بهانه ها را برای کیفیت پائین و یا ارائه خدمات مطلوب از طرف خبازی ها پایان داده است و لذا خبازی ها باید دقت نظر در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را در دستور کار قرار دهند.

وی ابراز داشت: در این راستا علاوه بر نظارت قیمت ها در بخش بهداشت نیز واحدهای خبازی مورد نظارت دقیق دستگاه های متولی قرار خواهند داشت و در صورت مشاهده تخلف با متخلفان برخورد می شود.

مدنی فدکی گفت: در همین خصوص از ابتدای سال تاکنون با تلاش همکاران تمامی پرونده ها در حوزه فعالیت خبازان مورد رسیدگی قرار گرفته و متخلفان در سطح استان به بیش از ۲۹۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

وی گفت: شهروندان سراسر استان می توانند به منظور طرح شکایات خود از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۴۷۴۶۰۰۰۱۴۸ سازمان تعزیرات نظرات خود را منعکس تا به فوریت توسط بازرسان مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.