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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۹:۴۵

سازمان ملل خواستار بررسی رفتار پلیس آمریکا شد

سازمان ملل خواستار بررسی رفتار پلیس آمریکا شد

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار بررسی رفتار نیروهای پلیس در آمریکا شدند. این اقدام درپی دومورد جداگانه تبرئه دو افسر پلیس سفیدپوست صورت گرفت که افراد بی سلاح سیاه پوست را کشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای آمریکا، ریتا ایساک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اقلیت ها، روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که رای دو هیئت عالی قضایی به «مصونیت از مجازات»، برای مواردی که «قربانیان کاربرد افراطی زور از میان آفریقایی-آمریکاییان یا اقلیت های دیگر بوده اند، نگرانی به حق بسیاری از مردم را برانگیخته است».

این موارد به اعتراض هایی در سراسر ایالات متحده امریکا دامن زد.

تظاهرکنندگان معترض به خشونت پلیس، جمعه شب نیز در چندین شهر، از جمله نیویورک، شیکاگو، و واشنگتن به اعتراض ادامه دادند.

در شیکاگو معترضان شعار می دادند «نمی توانم نفس بکشم». جمله ای که اریک گارنر وقتی پلیس نیویورکی اورا خفه می کرد، فریاد زد. افسر پلیس قصد داشت گارنر را که در برابر او مقاومت می کرد، بازداشت کند. گارنر سپس در بیمارستان فوت کرد و یک هیئت عالی قضایی این هفته دانیل پانتالو، افسر پلیس را برای مرگ گارنر مجرم تشخیص نداد.

در رویداد دیگری که به اعتراض عمومی بشدت دامن زد، دارن ویلسن، افسر پلیس، در حومه شهر فرگوسن در میزوری مایکل براون هجده ساله را در ماه اوت در یک درگیری خیابانی با شلیک گلوله ازپا درآورد.

کد مطلب 2436620

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