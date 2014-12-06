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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۹

منصوری در گفتگو با مهر:

محدودیتی در پرداخت تسهیلات برای تاسیس واحدهای گلخانه ای وجود ندارد

محدودیتی در پرداخت تسهیلات برای تاسیس واحدهای گلخانه ای وجود ندارد

کرمانشاه- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: هیچ گونه محدودیتی در پرداخت منابع تسهیلاتی به متقاضیان برای توسعه واحدهای گلخانه ای استان وجود ندارد.

علی اشرف منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توسعه واحدهای گلخانه ای در اولویت برنامه های سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد و دولت بدون محدودیت به سرمایه گذاران این بخش تسهیلات پرداخت می کند.

وی افزود: برنامه مطالعاتی توسعه گلخانه ها در مناطق روستایی و اراضی کشاورزی به زودی به پایان خواهد رسید.

منصوری تاکید کرد: ما هیچگونه محدودیت در پرداخت منابع تسهیلاتی برای توسعه واحدهای گلخانه ای نداشته و به هر میزانی که متقاضیان بخواهند سرمایه گذاری کنند تسهیلات در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.  

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: توسعه کشت گلخانه ای از این نظر حائز اهمیت است که به میزان آب کمتری احتیاج داشته و ارزش افزوده بسیار بالایی نیز دارد.

وی گفت: با توجه به کمبود منابع آبی سطحی و زیر زمینی این نوع کشت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

کد مطلب 2436622

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