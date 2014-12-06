مانور برف روبی در همدان برگزار شد/ پاكسازی معابر اصلی در سه ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله در آذر ماه و با توجه به نزدیك شدن به فصل بارش برف در همدان، دستگاه های خدمات رسان خود را برای انجام عملیات برف روبی معابر آماده می كننند كه صبح شنبه نیز شهرداری همدان با برگزاری مانور برف روبی و استفاده از خودروهای مخصوص این كار، ظرفیت هایش را در این زمینه به نمایش گذاشت.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری همدان در حاشیه این مانور به مهر گفت: هر سال از ابتدای آذر تا پایان اسفندماه اكیپ های برف روبی در شهر همدان آماده ارائه خدمات هستند.

حسین سیبی از افزایش امكانات خدمات موتوری شهرداری همدان در سال جاری خبر داد و بیان داشت: تجهیزات جدید خریداری شده شامل چهار دستگاه خورور ماسه پاش، ۱۰ دستگاه خورو برف روب و ۱۰ دستگاه كامیون است كه در مجموع برای خرید آنها دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی ادامه داد: برف روبی در زمستان سال جاری با ۷۰ دستگاه خوروری برف روب و با برنامه ریزی های صورت گرفته با شهرداری های نواحی همدان انجام می گیرد و امیدواریم در اولین بارش برف زمستانی در همدان در مدت سه ساعت معابر اصلی شهر را پاكسازی كنیم.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری همدان با اشاره به اینكه معابر در شهرها به سه دسته درجه یك، دو وسه تقسیم میشوند، بیان داشت: پس از پاكسازی معابر اصلی به ترتیب معابر درجه دو كه خیابان هایی اتصال دهنده فرعی و اصلی هستند و معابر درجه سه كه عرض كمتر از ۱۸ متر دارند مورد برف روبی قرار می گیرند.

سیبی اذعان داشت: در هنگام بارش برف شهروندان باید از تردد با ماشین های شخصی خود خودداری كرده تا میزان سوانح نیز در معابر به حداقل برسد.

وی كه از پارك خورور ها در زمان بارش برف در معابر فرعی و اصلی شهر توسط مردم گلایه مند بود، بیان داشت: این كار تنها باعث كند شدن عملیات برف روبی می شود.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری همدان اذعان داشت: شهروندان با برف روبی معابر مقابل منازل خود یارای شهرداری همدان باشند

گفتنی است خودرو های برف روب شهرداری تا پایان امروز در مقابل دانشگاه بوعلی سینا همدان در بلور شهید احمدی روشن حضور خواهند داشت.