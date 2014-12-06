همه تیم ها باید از بازیکن سرباز استفاده کنند

عبدالحسن مقتدايي در گفتگو با خبرنگار مهر از پيگيري يك تصميم در وزارتخانه ورزش و جوانان مبني بر امكان استفاده باشگاه هاي سازنده فوتبال کشور همانند فولاد خوزستان از سهميه بازیکن سرباز براي بهره مندي از بازيكنان خود حتی در دوران خدمت خبر داد.

وي در اين رابطه افزود: با توجه به اتفاقات اخير در فوتبال كشور و به ويژه باشگاه فولاد خوزستان، ديگر آنگونه كه بايد شاهد پرورش بازيكن نخواهیم بود زیرا بازیکنانی که با مشقت فراوانی به دوران شکوفایی می رسند به راحتی در اختیار تیم های نظامی قرار می گیرند.

استاندار خوزستان اظهار كرد: در جلسه با سیف الله دهكردي مديرعامل باشگاه فولاد خوزستان از وي درخواست كرديم كه پيشنهاداتش را در اين خصوص به شكل مكتوب به ما ارائه كند تا با يك تعامل، براي جذب بازيكنان در دوران خدمت سربازي اقدام كنيم.

مقتدايي عنوان كرد: نياز است تا باشگاه هايي مانند فولاد خوزستان كه در امر بازيكن سازي و بازيكن پروري فعال هستند نيز بتوانند همانند باشگاه هاي تراكتورسازي، ملوان و نيروي زميني از سهميه سرباز بازيكن در تيم استفاده كنند.

وي بيان كرد: با تصويب اين امر، تيم ها مي توانند از وجود بازيكناني كه پس از پرورش و رسيدن به آمادگي لازم، به مرز سربازي رسيده اند، استفاده برده و نياز به جايگزين كردن نيروهاي جديد نداشته باشند.

استاندار خوزستان با اشاره به پيگيري محروميت بازيكناني كه در سال جاري به علت مشكل كارت پايان خدمت از بازی در لیگ برتر به خصوص باشگاه فولاد خوزستان محروم شده اند، گفت: در حال پيگيري اين مشكل هستيم ولي تصميم آخر با حوزه نظام وظيفه است.

