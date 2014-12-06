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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۱

با حضور استاندار؛

نمایشگاه پژوهشی در کرمانشاه افتتاح شد/ رونمایی از چهار سند مهم استان

نمایشگاه پژوهشی در کرمانشاه افتتاح شد/ رونمایی از چهار سند مهم استان

کرمانشاه – لحظاتی پیش با حضور استاندار کرمانشاه نمایشگاه هفته پژوهش در کرمانشاه افتتاح و از چهار سند مهم در استان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی صبح شنبه و همزمان با آغاز هفته پژوهش در استان کرمانشاه و با حضور استاندار و جمعی از مسئولین استانی  افتتاح شد.

این نمایشگاه از ۱۵ تا ۲۰ آذر در محل دائمی نمایشگاه‌های استان واقع در پارک شاهد آماده بازدید است.

در این نمایشگاه امکان معرفی دستاوردهای پژوهشگران فراهم شده است.

هم چنین در این نمایشگاه  از چهار سند مهم استان کرمانشاه شامل سند استان مجازی، سند توسعه ارتباط بین مراکز علمی و اجرایی، المپیاد ملی کسب و کار دانشجویی و سایت فن بازار رونمایی شد.

در طول هفته پژوهش و فناوری بیش از ۱۰ کارگاه پژوهشی در این نمایشگاه با موضوعات مختلف برگزار می‌شود.

مدیر اجرایی این نمایشگاه در حاشیه مراسم افتتاحیه اظهار داشت: این نمایشگاه در ۱۱۶ غرفه شامل دستگاه های اجرایی، واحدهای صنعتی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی فعالیت خواهد کرد.

محسن اکبری گفت: ۴۳ دستگاه اجرایی استان کرمانشاه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی حضور دارند.

کد مطلب 2436632

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