شرط پرداخت یارانه به شاغلان ایرانی خارج اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حسینی در همایش اشتغال در بازارهای بین المللی با بیان اینکه باید از امکانات بخش خصوصی در ارائه خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور آگاه شویم، گفت: هم اکنون اقتصاد جهانی به هم پیوسته و مرزهای سنتی تغییر کرده است.

قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل با اشاره به اینکه شرایط جدید با مقتضیات تغییر کرده و تاکید بر اقتصاد مقاومتی نیز ناظر بر همین موضوع است، اظهار داشت: هم اکنون جمعیتی بالغ بر ۲۳۲ میلیون نفر در بازار بین المللی کار می‌کنند که ۳.۱ درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص می‌دهد.

حسینی، حجم نیروی کار بین المللی را ۴۴۰ میلیارد دلار تخمین زد و افزود: بیشتر از ۳۲۵ میلیارد دلار به کشورهای مبدا و بقیه در مقصد رسوب می‌کنند.

این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به توانمندی‌های نیروی کار ماهر ایرانی، بیان داشت: ایران در این زمینه دارای توانایی بالایی است و هم اکنون ۴.۵ میلیون دانشجو در دانشگاه‌های کشور درس می‌خوانند که به زودی وارد بازار کار خواهند شد.

قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل ادامه داد: کشور چین سالیانه ۱۳۰ میلیارد دلار از اعزام نیروی کار بین المللی درآمد دارد.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه های جدید در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور، گفت: نیروهای کار ایرانی که دارای گواهینامه شغلی نباشند، باید از مجاری تعیین شده برای دریافت آن اقدام کنند.

حسینی همچنین از ادامه پرداخت یارانه به نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای گواهینامه شغلی هستند، خبر داد.