ادعای روزنامه الوطن درباره سفر محرمانه "نوری المالکی" به دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کویتی الوطن امروز در گزارشی اعلام کرد: "نوری المالکی" معاون رئیس جمهور عراق اخیرا با سفر به بیروت دیداری با "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان و "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان دیدار داشته است.

این روزنامه کویتی در ادامه به موضوعات مهم این دیدارها از نگاه خود پرداخته است: راهکارهای لازم برای جلوگیری از بازگشت آمریکا به عراق و راهبردهای حمایت بیشتر از نظام سوریه مهمترین موضوع دیدارهای نوری المالکی در بیروت بوده است.

الوطن در ادامه مدعی شد: برخی منابع لبنانی از سفر محرمانه نوری المالکی به دمشق و دیدار وی با "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه خبر داده اند. نوری المالکی در این دیدار اطلاعاتی سری درباره فعالیت برخی عوامل جاسوسی سیا و مستشاران نظامی آمریکایی در عراق به اسد انتقال داده است. وی همچنین توضیحاتی درباره کانال ارتباطی واشنگتن با برخی مخالفان سوری ارائه کرده است.

این روزنامه کویتی در ادامه ادعاهای مطرح شده از انتقال برخی تجهیزات نظامی و تسلیحات آمریکایی از سوی نوری المالکی به حزب الله لبنان خبر داده است و در ادامه مدعی شده که نصرالله و نوری المالکی درباره ایجاد یک دفتر همکاری مشترک درباره تحولات سوریه به توافق رسیده اند.