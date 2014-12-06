مدیران منطقه آزاد اروند در توزیع خدمات نگاه بهتری داشته باشند

مهدی عساکره در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در خصوص صحبت های اخیر مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند در باب رویکرد جدید و اصلاح ساختار و فعالیت های سازمان به منظور خدمت رسانی به مردم منطقه، این نگرش جدید مدیریت سازمان جای بسی تقدیر و تشکر دارد اما چه خوب است مدیران ارشد سازمان در راستای عدالت محوری و توزیع خدمات نیز نگاه بهتر و جدیدتری تعریف و در دستور کار خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: از آنجایی که بیش از 60 درصد درآمد سازمان منطقه آزاد اروند از سه منبع در آمدی قابل توجه خرمشهر شامل: پایانه مرزی خرمشهر، اداره کل بندر و دریانوردی و گمرک خرمشهر حاصل می شود، ولي متاسفانه به رغم تعریف پروژه های متعدد، درخواست های مکرر و عقد تفاهمنامه توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر خرمشهر نه تنها شاهد رفع مشکل بیکاری، افزایش درآمد عمومی و افزایش فعالیت های عمرانی و زیربنایی خاص و قابل توجه ای نبودیم بلکه با ایجاد تورم کاذب در املاک و مستغلات، تنگدستی شهروندان رو به افزونی رفته است.

عضو شوراي اسلامي خرمشهر ادامه داد: در 15 ماه گذشته، شورا و شهرداری خرمشهر تعامل خوبی با سازمان منطقه آزاد اروند داشته و همواره چشم امید به تدابیر مدیریت بومی و خرمشهری سازمان دوخته بودند و در سی و هفتمین جلسه رسمی شورا در روز 10 تيرماه سال جاري، 12 مورد از پروژه های مهم و با اولویت اعم از بهسازی و آسفالت معابر، بهسازی پارک ها و فضای سبز و احداث پل سوم به منظور تامین اعتبار از سوی منطقه آزاد اروند مصوب و ارائه شد که تا به امروز هیچ یک از آنها محقق نشده است.

عساكره گفت: از مصادیق عدم عدالت محوری در این خصوص می توان به برگزاری جشن ها، مراسمات، برنامه های ورزشی و فرهنگی از کوچکترین موارد آنها مانند جشنواره غذاهای سنتی گرفته تا پیچیده ترین آنها مانند مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان در آبادان اشاره كرد. جالب تر و حائز اهمیت تر اینکه سازمان منطقه آزاد با نادیده گرفتن اصل یکصد و سوم قانون اساسی کشور به عنوان قانون مادر، در پاسخ به مراسلات شورای خرمشهر نیز بی تفاوت بوده و مصوبات شورا را نیز فاقد اعتبار می داند.

عضو شورای اسلامی خرمشهر عنوان كرد: تجمیع سه شهر آبادان، خرمشهر و مینوشهر به عنوان یک منطقه آزاد به لحاظ قدرت سیاسی - اجتماعی در استان (فرمانداری خرمشهر و فرمانداری ویژه آبادان) و در پایتخت حکایت از سنگینی کفه شهرستان آبادان دارد. پس انتظار می رود مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند که وابسته به دولت تدبیر و امید است توجه دقیق تری به اهداف تاسیس و تشکیل خود داشته باشد در غیر اینصورت به صراحت می توان بیان كرد که سازمان از مسیر اصلی خود خارج شده و آنچنان که باید و شاید در شان مردم خرمشهر گامی برنداشته است.