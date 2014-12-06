فراز و فرود ارزهای بانکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا با 24 ریال رشد 26,936 ریال، پوند انگلیس با 234 ریال کاهش 41,969 ریال و یورو با 11 ریال افت 33,094ریال تعیین شد.



فرانک سوئیس 27,526ریال، کرون سوئد 3,566ریال، کرون نروژ 3,765 ریال، کرون دانمارک 4,449 ریال، روپیه هند 435ریال، درهم امارات متحده عربی 7,334 ریال، دینار کویت 92,566 ریال، یکصد روپیه پاکستان 26,578 ریال، یکصد ین ژاپن 22,170ریال، دلار هنگ کنگ 3,476 ریال، ریال عمان 70,001 ریال، دلار کانادا 23,554 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,368 ریال قیمت خورد.

نرخ لیر ترکیه 11,930 ریال، روبل روسیه 509 ریال، ریال قطر 7,398 ریال، یکصد دینار عراق 2,329 ریال، لیر سوریه 156ریال، دلار استرالیا 22,437ریال، ریال سعودی 7,178ریال، دینار بحرین 71,487 ریال، دلار سنگاپور 20,366 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,054 ریال و یکصد روپیه نپال 27,213 ریال است.



همچنین نرخ یکصد درام ارمنستان 6,014 ریال، دینار لیبی 20,563 ریال، یوان چین 4,380 ریال، یکصد بات تایلند 81,626 ریال، رینگیت مالزی 7,708 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 24,081 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,817 ریال، افغانی افغانستان 469 ریال، منات آذربایجان 34,358 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,485 ریال، سامانی تاجیکستان 5,275 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,287 ریال تعیین شد.