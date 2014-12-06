۱۳ موسسه ملی تحقیقاتی و کشاورزی در نمایشگاه هفته پژوهش حضور می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار البرز به همراه رئیس پارک علم و فناوری البرز صبح امروز از روند آماده سازی نمایشگاه هفته پژوهش بازدید کردند.

مهندس عطاالله ربانی در رابطه با نحوه پذیرش شرکت های متقاضی در این نمایشگاه اظهار داشت: تا کنون بیش از ۶۰ شرکت معتبر در خواست حضور در این نمایشگاه را داده اند که بر اساس پیش بینی ها قریب به ۱۰۰ شرکت در این نمایشگاه حضور می یابند و آخرین دستاورد های علمی و فناورانه خود را به تجاری سازی رسیده است را به نمایش می گذارند.

وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت هایی که در این نمایشگاه حضور می یابند دارای محصولاتی هستند که قابل عرضه در سطح ملی و حتی بین الملل است؛ ادامه داد: در این نمایشگاه سعی شده است که زمینه عقد قرار داد فی مابین تولید کنندگان محصولات فن آورانه و دانش بنیان و عرصه صنعت و مصرف کنندگان عمده فراهم آید که تحقق این موضوع زمینه تجاری سازی اکثر محصولاتی که توسط پژوهشگران و دانشمندان و نخبگان را فراهم می آورد.

ربانی اظهار داشت : بر خلاف نمایشگاه های ادوار گذشته در این نمایشگاه سعی شده است که از ارایه مقالات صرفا علمی خودداری شود و بیشتر محصولاتی که از ماحصل تحقیقات پژوهشگران و فن آوران تولید می شوند ارایه شود چرا که این موضوع موجب ترغیب نخبگان به تولید علم و دانش و فن می شود.

این مسئول تاکید کرد: علاوه بر ارایه محصولات دانش بنیان تجاری سازی محصولات و عرضه در بازار مصرف همواره یکی از دغدغه های مهم نخبگان و پژوهشگران و حتی بازار مقصد بوده است که این موضوع نیز در این نمایشگاه پیش بینی شده است و تولید کنندگان محصولات دانش بنیان و فن آوران به سادگی می توانند تولیدات خود را که کاملا بر اساس توانمندی های بومی تولید شده است را به مصرف کنندگان ارایه دهند.

ربانی تاکید کرد: بدون تجاری سازی تولید کنندگان فن آوری ها و دانش ها انگیزه و توان خود را برای تولیدات اینگونه محصولات از دست می دهند.

رئیس پارک علم و فناوری البرز با بیان اینکه البرز دارای پتانسیل های بلقوه و ویژه ای در زمینه تولید فن آوری های نوین و تولید دانش است اضافه کرد: تاکنون ۱۳ موسسه تحقیقاتی و کشاورزی ملی که در سطح منطقه و حتی خاورمیانه مطرح و صاحب جایگاه هستند درخواست حضور در نمایشگاه هفته پژوهش البرز را ارایه داده اند که این موضوع نقش خاصی در بارور سازی این نمایشگاه خواهد داشت.

ربانی خاطرنشان کرد: موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی، اصلاح نهال و بذر،تحقیقات علوم دامی و ... از جمله این موسسات به شمار می روند.

این مسئول اضافه کرد: بسیاری از این محصولات بومی و فن آورانه نه تنها از مشابه خارجی خود از کیفیت بهتری برخوردارند بلکه با توجه به اینکه بر اساس توانمندی های دانش بومی تولید شده است از مزیت مضاعفی برخوردار است.

وی در پایان اذعان داشت: نمایشگاه پژوهش تبلور پیوند حقیقی فن آوری، دانش، صنعت و تجاری سازی است.