گاردین: ایران حمله هوایی به داعش در عراق را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در گزارشی از قول ابراهیم رحیم پور معاون وزارت امور خارجه ایران نوشت «هدف از آن حملات هوایی، دفاع از منافع دوستانمان در عراق بود،» دوستانی که او آنها را دولت مرکزی بغداد و اقلیم خودمختار کردستان در شمال آن کشور، که هر دو با پیکارجویان افراطی داعش در نبرد هستند، معرفی کرد.

ابراهیم رحیم پور به این روزنامه اعلام کرده است که حملات هوایی اخیر بنا به درخواست بغداد صورت گرفته است و این حملات با ایالات متحده امریکا هماهنگ نشده است.

روز سه شنبه هفته گذشته، برخی رسانه ها گزارش دادند ویدئویی از حملات نیروی هوایی ایران برای نخستین بار روز یکشنبه از شبکه خبری الجزیره پخش شد، که نشان می داد جت های جنگنده اف۴ روز ۲۵ نوامبر (۴ آذر ماه) مواضع گروه داعش را به منظور پشتیبانی از نیروهای عراقی در بازستانی شهرهای کردنشین سعدیه و جلوله بمباران کردند.

این رسانه ها ادعا کرده بودند که این جنگنده ها متعلق به ایران است.