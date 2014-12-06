رونمایی از پوستر دیدار رئیس جمهور با دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته دکتر فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزاری "آیین ملی بزرگداشت روز دانشجو" در روز یکشنبه 16 آذرماه ساعت 9 صبح به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و عموم دانشجویان و دانشگاهیان، شخصیت‌های سیاسی و کشوری برگزار خواهد شد و حضور دکتر روحانی رئیس جمهور نیز در این مراسم تقریباً قطعی شده است.

اطلاعات تکمیلی برگزاری آیین ملی "روز دانشجو" در نشست خبری شنبه 15 آذرماه سال جاری با حضور دکتر فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دکتر سیدضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اعلام می شود.