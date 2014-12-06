  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۴

در آستانه 16 آذرماه 93

رونمایی از پوستر دیدار رئیس جمهور با دانشجویان

رونمایی از پوستر دیدار رئیس جمهور با دانشجویان

پوستر "آیین ملی بزرگداشت روز دانشجو" که امسال با هماهنگی وزارت بهداشت و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود، رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته دکتر فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزاری "آیین ملی بزرگداشت روز دانشجو" در روز یکشنبه 16 آذرماه ساعت 9 صبح به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و عموم دانشجویان و دانشگاهیان، شخصیت‌های سیاسی و کشوری برگزار خواهد شد و حضور دکتر روحانی رئیس جمهور نیز در این مراسم تقریباً قطعی شده است.

پوستر 16 آذر

اطلاعات تکمیلی برگزاری آیین ملی "روز دانشجو" در نشست خبری شنبه 15 آذرماه سال جاری با حضور دکتر فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دکتر سیدضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اعلام می شود.

کد مطلب 2436646

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها