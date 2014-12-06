به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح طی سخنانی، گفت: منافع مردم آمریکا مقدم بر منافع صهیونیست‌ها است. این حرف که آمریکایی‌ها خود را مسئول امنیت رژیم اشغالگر، جنایتکار و کودک‌کش صهیونیستی بدانند، راهبردی غلط است.



وی ادامه داد: امروز پس از یک سال مذاکرات هسته‌ای آمریکایی‌ها در تمام حرف‌هایشان غیرقابل اعتماد شده‌اند و حیثیت ملی آمریکا را مفتضح کرده‌اند.



رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: راهبرد درست این است که اوباما در مابقی عمر ریاستش آبروی سیاه‌پوستان را بخرد و منافع ملی مردم کشورش را بر خواسته‌های پلید صهیونیست‌ها ترجیح دهد.



سرلشکر فیروزآبادی همچنین تصریح کرد: ملت بزرگ ایران ثابت کرده پایبند ولایت فقیه و تابع رهبری نظام اسلامی است و مسائل سیاسی مانند مذاکرات هسته‌ای تأثیری در اراده مصمم و مستحکم آنان در دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن نخواهد داشت.



رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه تأکید کرد: اقتدار ایران اسلامی روزبه‌روز رو به پیشرفت است و سنگ‌اندازی‌های غرب نمی‌تواند مانع این پیشرفت‌ها بشود و قطعاً اراده ملت ایران محقق شده است.