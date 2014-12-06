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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۰

عبدالله دوم:

تهدیدهای داعش به مثابه جنگ جهانی سوم است

تهدیدهای داعش به مثابه جنگ جهانی سوم است

پادشاه اردن با اعلام اینکه تهدیدهای داعش به مثابه جنگ جهانی سوم است بر ضرورت اتحاد جهان اسلام برای مقابله با داعش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله دوم پادشاه اردن در گفتگو با شبکه "سی.بی.اس" آمریکا اظهار داشت: تهدیدهای داعش به مثابه جنگ جهانی سوم است. کشورهای عربی و اسلامی باید با داعش مقابله کنند و این یک نبرد میان خیر و شر است.

وی با بیان این مطلب افزود: تمام کشورها باید به ملت های خود خطرات گروه داعش را گوشزد کنند و ملت ها نیز باید در تصمیم گیری در این زمینه نقش ایفا کنند.

پادشاه اردن که هم اکنون در واشنگتن به سر می برد گفت: جنگ علیه داعش به مثابه جنگ در داخل جهان اسلام است و این امر اقتضا می کند کشورهای اسلامی با یکدیگر متحد باشند و زمام ابتکار عمل در این زمینه را به دست بگیرند و با خطرات این گروه مقابله کنند.

اظهارات عبدالله دوم پادشاه اردن در حالی مطرح می شود که بسیاری از تروریست ها در اردن آموزش نظامی می بینند و به سوریه اعزام می شوند. اردن طی سه سال گذشته در کنار بسیاری از کشورهای عربی حامی مالی و تسلیحاتی گروه های تروریستی در سوریه و عراق بوده است.

کد مطلب 2436648

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