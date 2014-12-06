به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله دوم پادشاه اردن در گفتگو با شبکه "سی.بی.اس" آمریکا اظهار داشت: تهدیدهای داعش به مثابه جنگ جهانی سوم است. کشورهای عربی و اسلامی باید با داعش مقابله کنند و این یک نبرد میان خیر و شر است.

وی با بیان این مطلب افزود: تمام کشورها باید به ملت های خود خطرات گروه داعش را گوشزد کنند و ملت ها نیز باید در تصمیم گیری در این زمینه نقش ایفا کنند.

پادشاه اردن که هم اکنون در واشنگتن به سر می برد گفت: جنگ علیه داعش به مثابه جنگ در داخل جهان اسلام است و این امر اقتضا می کند کشورهای اسلامی با یکدیگر متحد باشند و زمام ابتکار عمل در این زمینه را به دست بگیرند و با خطرات این گروه مقابله کنند.

اظهارات عبدالله دوم پادشاه اردن در حالی مطرح می شود که بسیاری از تروریست ها در اردن آموزش نظامی می بینند و به سوریه اعزام می شوند. اردن طی سه سال گذشته در کنار بسیاری از کشورهای عربی حامی مالی و تسلیحاتی گروه های تروریستی در سوریه و عراق بوده است.