توقف آمبولانسها پشت درهای بیمارستان/ انباشت زباله مجاور مرکز درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، ورودي بيمارستان شفاي اهواز ( بيمارستان ویژه بیماران سرطاني) و بخش اورژانس بيمارستان گلستان يك خيابان حدود 10 متري است كه براي گذر از اين خيابان بايد از موانع مختلفي عبور كرد.

بخشي از اين خيابان توسط استقرار خودروهاي تاكسي سرويس و بخش ديگر نيز به دليل سد معبر مغازه داران اشغال شده است. به دليل حجم ترافيك بالا در اين خيابان، برخی موارد آمبولانس ها بايد مدت زمان بسيار زيادي را در خيابان بماند تا راهی براي عبور پيدا كنند.

مسئولان بيمارستان حريف مغازه داران نمي شوند

مسئول خدمات بيمارستان شفاي اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: متاسفانه مغازه هايي كه در ورودي بيمارستان قرار گرفته اند به رغم اشغال فضاي بسيار زياد توسط خودشان، با قرار دادن تخت هايي در ورودي مغازه هايشان منجر به ترافيك سنگين مي شوند.

سيد محمدرضا محمودي افزود: مسئولان بيمارستان هيچگاه نتوانستند كه رانندگان تاكسي سرويس را موظف به پارك خودروها در پاركينگ بيمارستان كنند.

وي با بيان اينكه متاسفانه مسئولان بيمارستان حريف مغازه داران نمي شوند، گفت: جمع آوري اين افراد بايد توسط بخش اجرائيات شهرداري اهواز انجام شود.

محمودي همچنين در خصوص سر ريز فاضلاب در ورودي بيمارستان عنوان كرد: دريچه اي كه روبروي ورودي بيمارستان قرار گرفته مختص مغازه داران و منازل مسكوني بالاي اين مغازه هاست. به دليل مسدود شدن ورودي فاضلاب در اثر احداث جاده ساحلي گلستان در روزهاي بارندگي و برخي روزهاي عادي اين فاضلاب به بالا سرريز مي كند.

مسئول خدمات بيمارستان شفاي اهواز ادامه داد: به رغم پيگيري هاي صورت گرفته توسط مسئولان بيمارستان، تاكنون هيچ گونه فعاليتي از سوي شرکت آب و فاضلاب اهواز صورت نگرفته است.

انباشت زباله ها در ورودي بيمارستان بسيار خطر آفرين است

تجمع زباله ها در ورودي بيمارستان نيز يكي ديگر از مشكلاتي است كه به دليل استقرار مغازه ها در اين خيابان ايجاد شده است. زباله هايي كه به دليل ماندن در زير باران شيرابه هايي از آنها جاري شده است.

كاوه جاسب متخصص خون و هماتولوژي اطفال نيز در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت: بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شفا عموما داراي مشكلات نقص سيستم ايمني بدن هستند و بسياري از كودكان بيمار در بخش هاي مختلف در وضعيت قرنطينه به سر مي برند.

مدير سابق بيمارستان شفا اظهار كرد: متاسفانه انباشت زباله ها در ورودي بيمارستان بسيار خطر آفرين است اما حل كردن اين مسئله نيز بسيار ساده است و در عرض مدت كوتاهي مي توان آن را حل كرد.

وي تصريح كرد: در روزهاي شلوغ و پر رفت و آمد اورژانس بيمارستان گلستان و شفا به دليل حجم ترافيك بالا، آمبولانس هاي داراي بيمار، مدتی طولانی بايد در انتظار بماند. اين وضعيت بسيار خطر آفرين است و جان انسان هاي بسياري به خطر مي افتد.

با متخلفان برخورد مي شود

شهردار منطقه چهار اهواز نيز در اين خصوص به مهر گفت: بر اساس قانون شهرداري بايد با هرگونه سد معبر در هر نقطه از شهر برخورد كرد.

محمدرضا فكوريان افزود: بخش اجرائيات شهرداري منطقه چهار تاكنون به كرات با مغازه داران مستقر در اين خيابان کم عرض برخورد كرده اند اما پس از گذشت چند روز باز هم ميزهاي خود را در خيابان مي گذارند.

وي با بيان اينكه اعمال جريمه نقدي منجر به جلوگيري از فعاليت غير قانوني اين افراد نمي شود، اظهار كرد: شهرداري اهواز باز هم براي اين افراد اخطار قانوني 24 ساعته مي فرستد و در صورتي كه باز هم به فعاليت خود ادامه دهند وسايل آنها ضبط مي شود.

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گزارش: فروغ ديلمي