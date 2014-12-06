الجعفری : عراق در معرض وحشیانه ترین هجمه تروریستی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، ابراهیم الجعفری پیش از سفر به بحرین برای شرکت در کنفرانس گفتگوی منامه در دهمین دوره آن، خاطر نشان کرد عراق برای تعمیق روابط با تمام کشورهای جهان تلاش می کند، این روابط مقدمه و کانال اساسی برای ایجاد تفاهمات و تبادل منافع و دستیابی به دیدگاه مشترک در خصوص خطراتی به شمار می رود که دغدغه جامعه بین المللی به شمار می رود.

بر اساس بیانیه دفتر الجعفری، وزیر خارجه عراق خواستار توجه اساسی به مسئله امنیت در عراق و ضرورت تلاش برای نابودی گروههای تروریستی شده است.

وی تاکید کرد عراق در معرض هجمه تروریستی وحشیانه ای قرار دارد که باندهای داعش و حامیانش علیه این کشور به راه انداخته اند.

موضوع جنگ با گروههای تروریستی در صدر دستورکار جلسات کنفرانس منامه قرار دارد.

دهمین کنفرانس گفتگوی منامه از سوی مرکز بین المللی مطالعات راهبردی درباره امنیت منطقه ای با عنوان منامه 2014 از روز جمعه آغاز به کار کرده است که 400 شخصیت(مقام، کارشناس...) از مناطق مختلف جهان در این کنفرانس مشارکت دارند.

شرکت کنندگان در این کنفرانس، تلاشهای مبارزه با تروریسم و درگیریها در عراق و سوریه و نیز مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران را بررسی می کنند.