دو مداحی جدید حماسی میثم مطیعی به مناسبت اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها در هر گوشه و کناری از شهر، سخن اربعین و سفر پیاده روی نجف به کربلا داغ است و حال و هوای هر کوی و برزنی بیش از پیش اربعینی شده است. هیئات و مادحین اهل بیت(ع) هم از این فضا دور نمانده و آثار مرتبطی را تولید نموده اند.

در این میان حاج میثم مطیعی نیز در هفته های اخیر چند اثر زیبا و پرمغز را در دو هیئت میثاق با شهدا دانشگاه امام صادق(ع) و هیات شهدای گمنام اجرا کرده است. عمده این آثار دو زبانه بوده و بخشی از آن به زبان فارسی و بخش دیگر به زبان عربی است.

در چند روز گذشته نیز دو اثر جدید توسط حاج میثم مطیعی اجرا گردیده که حاوی مضامین عمیق و جالب توجه مذهبی و سیاسی است که با توجه به اوضاع جهان اسلام و حضور جریانات تکفیری در بخشی از کشورهای اسلامی خصوصا عراق و نیز جنایات اخیر صهیونیست ها در فلسطین اشغالی و قدس شریف، تولید و انتشار چنین مضامینی اقدامی بسیار دقیق و هوشمندانه است.

در اثر دو زبانه "کل زمان جدید ... فیه یزید جدید" ضمن اشاره به حضور میلیونی حسینیان در اربعین، به اراده ملت های انقلابی در نابودی یزدیان زمان و حکومت های فاسد می پردازد.

همچنین در مداحی عربی " للقدس نحن قادمون ..." علاوه بر توصیف سختی ها و مصیبت های اباعبدالله (ع) و اهل بیت ایشان، به جایگاه قدس شریف به عنوان قبله اول مسلمانان و معراج گاه پیامبر اشاره نموده و تاکید می کند که: جوانان مسلمان! سلاح‌هایتان را به سوی اسرائیل نشانه بگیرید.

شعر فارسی این مداحی توسط رضا یزدانی سروده شده و اشعار عربی هر دو مداحی را احمد حسن الحجیری شاعر جوان و توانمند بحرینی گفته است.

در ادامه لینک های این مداحی­ها به انضمام متن هر یک از اشعار قرار داده شده است.

گفتنی است، جهت سهولت مخاطبان ارجمند مجموعه آثار اربعینی حاج میثم مطیعی تحت عنوان "ره توشه زائران اربعین حسینی" گردآوردی شده که از (اینجا) قابل دسترسی است.

قطعا پیاده روی اربعین، فرصت تبلیغی منحصر به فردی است که به شیوه های مختلف باید از آن در جهت انتشار معارف ناب دینی و نیز اندیشه انقلابی بهره گرفت و وظیفه شرکت کنندگان ایرانی، خصوصا جوانان این است که نماینده شایسته ای برای جمهوری اسلامی بوده و در راه ترویج اسلام انقلابی به شیوه های مختلف اقدام نمایند که قطعا انتشار آثاری از قبیل این مداحی ها از جمله این اقدامات است.

كلُّ زمانٍ جديدْ ... فيهِ يزيدٌ جديدْ

شعر فارسی: رضا یزدانی

شعر عربی: احمد حسن الحجیری از بحرین

می شکند خشم ما، کاخ یزید زمان

یکسر قهرنا، قصر یزید الزمان

لرزه به پا می کند، در دل اهریمنان

ویرجف قلوب الشیاطین

می رسد از هر طرف، پاسخ هل من معین

من کل جانب، یصل لبیك لنداء هل من معین

گشته سپاه حسین، جلوه گر از اربعین

وظهر جیش الحسین من یوم الأربعین

دنیا و عقبای ما حسین... لبیک یا مولا یا حسین

یا حسین، أنت دنیانا وعقبانا. لبیك یا مولانا یا حسین

تا دشمن هست ما روز و شب در میدانیم

نحن في‌المعرکة لیل نهار مادام العدو موجود

ما سیلابیم، ما دریاییم، ما طوفانیم

نحن السیل، نحن البحر، ونحن العاصفة

نحنُ هُبوبُ الرياحْ …نحنُ عُلوُّ الرِّماح

(ما وزش بادیم ...... ما بلندی نیزه‌هاییم)

نحنُ بَريقُ السُّيوفْ …نحنُ رُعودُ الكِفاحْ

(ما تلألؤ شمشیرهاییم .... ما غرش نبردیم)

نحنُ جنودُ السّماءْ ... في دَمِنا الكِبرياءْ

(ما سربازان آسمانیم ..... و بزرگی و عظمت در خون ما جاری است)

نحن شُعوبُ اللّهيبْ …أشعلهُ الشُهداءْ

(ما ملت‌هایی هستیم همانند زبانه‌های آتش خشم ..... که خون شهدا آن را افروخته است)

بُركانُ الثُوّارِ يا حسين

این آتشفشان انقلابیان است، ای حسین(ع)

صَرْخاتُ الأحرارِ يا حسين

و این فریاد آزادگان است، ای حسین(ع)

في بَحرِكَ المَوَّاجِ قد شُدَّ الشِراعْ

( بادبان‌های کشتی نجات در دریای موّاج تو کشیده شده است)

مَن في سَفينِكَ لا يلقاهُ الضَّياعْ

(کسی که در کشتی توست، گمگشته و سرگردان نمی‌شود)

كلُّ زمانٍ جديدْ ... فيهِ يزيدٌ جديدْ

(در هر دوره جدید ..... یزید جدیدی وجود دارد)

إنَّ سبيلَ الحياةْ ... رفضُ حياةِ العَبيدْ

(تنها راه زندگی با سعادت .... رهایی از زندگی بردگان است)

إنَّ لنا في الحسينْ ... حَبلَ صُمُودٍ مَتينْ

(همانا حسین برای ما .... ریسمان محکم ایستادگی است)

وَحدتُنا قُوَّةٌ ... تَفْتِكُ بالظالمينْ

(وحدت ما قدرتی است .... که ستمگران را از پای در می‌آورد)

آمالُ الانبياءْ يا حسين

این آرزوی پیامبران است، ای حسین(ع) !

قدْ لاحتْ في السّماءْ يا حسين

که در آسمان متجلی شد، ای حسین(ع) !

لنْ ينثَنيْ عَزمُ الشعوبِ الثّائِرةْ

(اراده ملت‌های انقلابی)

ضِدَّ حُكوماتِ الضَّلالِ الجائِرةْ

(در مقابل حکومت‌های گمراه و ستمگر خاموش نخواهد شد)

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للقُدسِ نحنُ قادمونْ...

شاعر: احمد حسن الحجیری از بحرین

أنا قتيلُ العَبراتْ … أنا لَهيبُ الحسراتْ

(من کشته اشکم... من شعله حسرت در دل‌های مؤمنانم)

أنا الحسينُ بن علي … أنا وَجيبُ الصَّرَخات

(من حسین بن علی هستم... من طنین فریادهایم)

آهاتي تَلْهَبْ

(حسرت‌هایم در دلم شعله می‌کشد)

لن أَنسى زينبْ

(زینب را فراموش نخواهم کرد)

مِن بعدي تُسلَبْ

(که پس از من غارت می شود)

ذَبِلَ الصِّغار…. كماءٍ جَفْ

(کودکان حسین درمانده و ناتوان شدند.... مانند آبی که خشک شده باشد)

ها هو الحِصار … بهم قدْ حَفْ

(در محاصره دشمنان قرار گرفتند)

يَصْعُبُ الفرار …. بأرضِ الطَّف

(فرار کردن از دست دشمنان در صحرای خشک کربلا سخت است)

(سیِّدی حسین، حبیبُ الله)

(آقای من حسین ای حبیب خدا)

صاحَ الجريحُ بالشهيدْ: … " آهٍ أخي نَزْفي شَديد

(مجروح به شهید گفت ... آه ای برادرم، خونریزی من شدید است)

حيثُ الجِراحاتُ تهُونْ…. خُذْني لعالَمٍ جديد

(مرا به جهان دیگر (جهان شهداء) ببر... آنجایی که جراحت‌ها خوب می‌شود)

قد جفّتْ عُروقي

(رگهایم از خون خالی شده است)

تِهتُ عن طريقي

(راهم را گم کرده‌ام و نمیدانم در این دنیا به کجا روم)

خُذنِيْ يا صديقي

(ای دوست شهید من، مرا با خود ببر)

"عندما تَحين ْ لحظةُ الصمتِ

(شهید به مجروح گفت: وقتی لحظه جان دادن فرا رسد)

اِرقَبِ الحسين متى يَأتي

(منتظر امام حسین (ع) باش که می‌آید)

وامْدُدِ اليدين لِكيْ تأتي

(در آن لحظه دستانت را به سوی او دراز کن و از او مدد بخواه تا به ما شهدا بپیوندی)

(سیِّدی حسین، حبیبُ الله)

(آقای من حسین ای حبیب خدا)

لو أغلقُوا كُلَّ الدُّروب …. و قَيَّدونا بالخُطوب

(اگر همه راه‌ها را ببندند... و ما را به مشکلات وسختی‌ها دچار کنند)

للقُدسِ نحنُ قادمونْ…. فالقدسُ مِعراجُ الشُّعوب

(بازهم ما به سوی قدس می‌آییم .... زیرا قدس معراج ملت‌هاست)

الشِّمرُ صُهيون

(شمر امروز صهیونیسم است)

ذو البيتِ الموهون

(که خانه‌اش سست است)

ملعونٌ ملعون

(ملعون است، ملعون است)

يا سَنا الصَّباح …أنتمُ القِنديل

([ای جوانان مسلمان] شما نور صبح و چراغدان‌ امید هستید)

وجِّهوا السِّلاحْ …نحْوَ إسرائيلْ

(سلاح‌هایتان را به سوی اسرائیل نشانه بگیرید)

واقبِضُوا الأرواحْ…. مثلَ عزرائيل

(و مثل عزرائیل جانشان را بگیرید)

(سیِّدی حسین، حبیبُ الله)

(آقای من حسین ای حبیب خدا)

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